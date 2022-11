Public Viewing zur Fußball-WM im Winter? Das planen Gastronomen im Ostallgäu

Die Fußball-WM in Katar ist umstritten: Gastwirte und Veranstalter aus dem Ostallgäu sind uneins, wenn es um die Spielübertragungen geht.

19.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nun ist es also soweit: Die Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar beginnt dieses Wochenende. Am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr eröffnen die Gastgeber das Turnier gegen Ecuador. Die Deutschen haben ihr erstes Gruppenspiel drei Tage später um 14 Uhr gegen Japan. Stimmungsgeladene Public Viewings (öffentliche Übertragungen) wird es aber wohl nicht viele geben. Das zeigt eine Umfrage unserer Redaktion. Wie die Veranstalter und Gastwirte in der Region mit der speziellen Situation umgehen, lesen Sie in diesem Überblick.

Das planen Gastronomen im Ostallgäu zur Fußball-WM im Einzelnen

Festspielhaus Neuschwanstein Füssen: Im Festspielhaus wird kein Spiel der deutschen Mannschaft gezeigt. Weder in der Gruppenphase, noch in der K.O.-Runde.

Eisen-Schmidt Füssen: Im Eisen-Schmidt werden die Spiele der Nationalmannschaft live zu sehen sein. Wirt Josef Oduncu plant allerdings nicht im großen Stil eines Public Viewings.

Bayrish Pub Füssen: Hier verhält es sich wie im Eisen-Schmidt. Auch Waldemar Schmidt, Pächter des Pubs, sehe „keinen Grund es nicht laufen zu lassen.“ Die Spiele werden im TV gezeigt, es sei aber wegen der Jahreszeit nichts großes geplant.

Schlossbrauhaus Schwangau: Im Schlossbrauhaus gibt es zu allen Spielen mit deutscher Beteiligung ein Public Viewing.

Dorfwirt Pfronten: Der Dorfwirt in Pfronten

Alpspitzhalle Nesselwang: Denkbar sei ein Public Viewing im Falle eines Halbfinals oder Finals mit deutscher Beteiligung. Die Marktgemeinde Nesselwang möchte dementsprechend kurzfristig entscheiden.





Haus Hopfensee: Alle Hopfener müssen für ein Public Viewing außerhalb ihres Dorfes suchen. Im Haus Hopfensee wird es keine öffentliche Übertragung geben.

Die Gegner der deutschen Fußballmannschaft in der Gruppenphase

Das erwartet die Deutschen in der Gruppenphase (Anstoßzeiten zu mitteleuropäischer Ortszeit):

23. November, 14 Uhr: Japan

27. November, 20 Uhr: Spanien