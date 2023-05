Pumptrack der Weltklasse im Füssener Weidach

WM-Qualifikation bringt Spannung und Partystimmung in den Füssener Skatepark. Den Auftakt gibt ein Scooter-Event. Das Rahmenprogramm war gut organisiert.

Von Tanja Leiterer

07.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zwei Tage, an denen toller Sport im Füssener Skatepark zu sehen war, sind zu Ende. Beim UCI Pumptrack World Championships Qualifier war am Samstag Sport auf Weltklasse-Niveau zu bestaunen, denn bei den Damen waren mit der Schweizerin Christa von Niederhäusern die amtierende Weltmeisterin im Pumptrack sowie mit Alina Beck die deutsche Jugendmeisterin im BMX-Fahren am Start. Das Herrenfeld war ebenfalls stark besetzt und mit Tristan Borel der amtierende Schweizer Meister zu Gast im Weidach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.