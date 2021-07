Am Dienstag waren Eilanträge in Augsburg eingegangen. Zuvor unterbrach das Landratsamt die Abifeier in Hohenschwangau. Auch in Füssen waren Schüler betroffen.

20.07.2021 | Stand: 17:04 Uhr

Das Verwaltungsgericht Augsburg hat die vom Gesundheitsamt Marktoberdorf angeordnete Quarantäne bei Abiturienten am Mittwoch aufgehoben. Zwei Betroffene hatten am Dienstag entsprechende Eilanträge gestellt, bestätigt Pressesprecher Dr. Wolfgang Miller. Das Gericht sei nach einer sorgfältigen Prüfung zu der Entscheidung gekommen, die Quarantäne aufzuheben.