Rückholz: Investieren und Schulden senken

Bürgermeister Franz Erl sagt, die Gemeinde sei sehr breit aufgestellt. Die Lage sei mehr als "im grünen Bereich". Einblicke in den Haushalt.

06.07.2021 | Stand: 10:14 Uhr

„Wir sind sehr breit aufgestellt und in der glücklichen Lage, dass unsere Wirtschaft handwerklich geprägt ist. Denn das Handwerk hat Arbeit ohne Ende“, meinte Bürgermeister Franz Erl zu den Rahmenbedingungen bei der Vorstellung des Haushalts 2021 der Gemeinde Rückholz. Trotz Corona-Krise habe man in der Gemeinde nur „geringe Defizite im Fremdenverkehr gehabt und alles ist mehr als im grünen Bereich“, sagte Erl. Besonders erfreulich sei auch, „dass wir viel machen können ohne Kredite aufzunehmen“, betonte er. Möglich wird das auch durch eine Entnahme von 557 000 Euro aus der zum Jahresbeginn mit 1,13 Millionen Euro gefüllten Rücklage.

Rückholz: Investitionen in die Infrastruktur

„Der Haushalt ist geprägt von Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde. So wird insbesondere der Anbau am Bauhof für Lagerflächen sowie die neue Heizanlage im Mehrzweckgebäude Seeger Straße 16 einen beträchtlichen Teil der Investitionen in diesem Jahr ausmachen“, sagte Albine Meyler von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Seeg zum Haushalt. Weitere Schwerpunkte sind diverse Straßenverbesserungen (inklusive Feinschicht im Neubaugebiet), Verbesserung der Kläranlage und die Errichtung von Urnengräbern. Trotz dieser großen Investitionen werde die Verschuldung sinken und keine neuen Kreditaufnahmen nötig sein, betonte die Kämmerin.

Gutes Steueraufkomnmen sorge für gut finanzierten Haushalt

Meyler attestierte der Gemeinde eine „sparsame und verantwortungsvolle Verwendung von Haushaltsmitteln in der Vergangenheit“, die einen soliden Haushalt garantiere. Dazu komme ein gutes Steueraufkommen, das für einen gut finanzierten Haushalt sorge. Der Gemeinderat verabschiedete den Haushalt 2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2021-2024 jeweils einstimmig.

Zahlen aus dem Haushalt: