Anmaßend, diskriminierend, sogar "Schwachsinn"? Füssens umstrittene Radl-Schilder sind wieder weg

Kurios: Im Verkehrsausschuss Füssen wird die Formulierung auf einem Radl-Schild zum Teil heftig kritisiert. Doch genau dieses Gremium hatte dies so beschlossen.

07.07.2023 | Stand: 09:16 Uhr

„Vernünftige Radfahrer/innen steigen ab!“ Ist ein solcher Hinweis auf zwei Schildern in der Ritterstraße fast schon diskriminierend oder zumindest anmaßend oder einfach nur „Schwachsinn“? Wohl eine Mischung aus allem, lautete die Mehrheitsmeinung im Füssener Verkehrsausschuss. Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) verwies zwar darauf, dass genau dieser Ausschuss vor geraumer Zeit diese Schilder mit 12:1-Stimmen beschlossen hatte, beugte sich aber der geballten Kritik: Die Schilder sollten schnellstmöglich entfernt werden, am Mittwoch waren sie bereits weg.

Fahrradfahren in Füssen: Stadt Füssen wollte an die Vernunft appellieren

Im Sommer ist die Ritterstraße in der Altstadt seit Jahren tagsüber für den motorisierten Verkehr gesperrt. Denn in der schmalen Straße führte das Nebeneinander von sehr vielen Fußgängern und Autos oft zu gefährlichen Situationen. Das war unstrittig. Strittig war in der Vergangenheit dagegen, wie mit Radlern verfahren werden sollte. Zunächst mussten sie absteigen und ihren Drahtesel schieben – doch beileibe nicht jeder hielt sich daran. Schließlich blieb das Radeln erlaubt – allerdings wollte man mit den nun umstrittenen Schildern an die Vernunft der Radfahrer appellieren, damit diese bei dichtem Fußgängerverkehr freiwillig von ihrem Rad absteigen.

"A bisserl anmaßend", sagt ein Füssener Stadtrat

Am Dienstagabend im Verkehrsausschuss wollte der Bürgermeister nur darauf hinweisen, dass die Sommer-Regelung in der Ritterstraße seit einigen Tagen wieder gilt. Eichstetter ahnte wohl nicht, welche Debatte er damit lostreten würde. Jürgen Doser (Freie Wähler) fand die Formulierung, dass vernünftige Radler absteigen würden, „a bisserl anmaßend“. Gerade in einer Zeit, in der man sehr bedacht sein müsse mit seiner Wortwahl, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Thomas Meiler (CSU) hielt die Schilder ohnehin für einen ausgemachten „Schwachsinn“. Eine Formulierung, von der Eichstetter abriet, da genau dieser Ausschuss mit großer Mehrheit eben diese Schilder beschlossen hatte. Auch Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen) stufte die Formulierung als „nicht besonders glücklich“ ein. Vielleicht könne man ja eine andere finden. Der Bürgermeister kündigte daraufhin an, dass die Schilder entfernt werden.

