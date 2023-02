Radprofi Oliver Mattheis aus Pfronten radelt 1100 Kilometer durch Ruanda

Bei achttägiger Afrika-Rundfahrt hat Oliver Mattheis mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sein Fazit fällt daher gemischt aus. „Hatte mir mehr erhofft.“

28.02.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Einen Hang zur Exotik hat er, dieser Oliver Mattheis. Nachdem der Radsportler aus Pfronten vor wenigen Monaten schon an der Tour de Guadeloupe, einer Rundfahrt durch das französische Insel-Atoll teilnahm, zog es ihn jetzt nach Ruanda. Angetreten ist er dort mit dem „BIKE AID Kontinental Team“ aus Saarbrücken. Für dieses Profi-Radsportteam geht Mattheis seit wenigen Wochen an den Start.

Radprofi Oliver Mattheis aus Pfronten bei Tour de Ruanda mit dabei

Acht harte Etappen mit 1100 Kilometern Länge und etwa 22.000 Höhenmetern an Anstiegen warteten in Afrika auf den 27-Jährigen. „Für mich ging es leider mit einem Magen-Darm Infekt vor der Rundfahrt nicht optimal los“, sagt Mattheis. Die ersten Etappen hatte er deshalb sehr zu kämpfen, konnte sich jeweils nur im Feld aufhalten und sich jeden Anstieg hochmühen. „Nach den ersten Etappen lief es für mich dann immer besser, konnte wieder gut essen und war zur Königsetappe wieder fit“, sagt Mattheis. Hier konnte er sein Team unterstützen und den beiden Gesamtwertungsfahrern aus Ruanda und Eritrea helfen. „Für mich war dann die siebte Etappe mal ein kleiner Erfolg, hier konnte ich es in die Ausreißergruppe schaffen und das Ziel beim Mount Kigali als 15. erreichen“.

So fällt das Fazit von Radsportler Oliver Mattheis aus

Aus der Rundfahrt reise er mit gemischten Gefühlen nach Hause, erklärt Matteis. Es sei zwar von Tag zu Tag besser gelaufen. „Jedoch hatte ich mir mehr erhofft, allerdings krankheitsbedingt sehr zu kämpfen und die Höhe mit 1500 bis 2600 Meter über dem Meer ist auch nicht einfach“, sagt der 27-Jährige. Für ihn geht es wahrscheinlich Mitte März in Portugal bei einer fünftägigen Rundfahrt weiter.