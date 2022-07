Schülerin kollidiert mit Transporter - Unbekannter fährt Radfahrerin um

Bei zwei Radunfällen in Füssen und Schwangau sind eine 13-jährige Schülerin und eine 37-jährige Radlerin verletzt worden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Zu zwei Radunfällen ist die Polizei am Montag in Füssen und Schwangau gerufen worden. Wie die Beamten berichten, ist am Vormittag eine 13-jährige Schülerin in Füssen mit einem Transporter zusammengestoßen. Das Mädchen war mit einem E-Bike auf dem Heimweg von der Schule. Sie fuhr in der Augsburger Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Der Fahrer eines Kleintransporters stand laut Polizei an der Einmündung zur Bildhauer-Sturm-Straße und wartete verkehrsbedingt. Die Schülerin fuhr gegen die Beifahrertüre des Transporters. Durch den Aufprall stürzte sie und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus Füssen. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Schwangau: Unbekannter kollidiert mit Fahrradfahrerin und flüchtet

Am späten Abend kam es zu einem Weiteren Radunfall in Schwangau. Laut Polizei war eine 37-Jährige mit ihrem Rad in Richtung Füssen unterwegs. Ein anderer, bislang unbekannter Radler touchierte sie. Daraufhin stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Unbekannte setzte seinen Weg fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei unter der Telefonnummer 08362/91230 zu melden.

