Weiter wird mit Hochdruck an der Umsetzung des Radweg-Projekts am Hopfensee gearbeitet. Doch es gibt Fragezeichen, die mit der Parkplatz-Situation zu tun haben.

05.06.2021 | Stand: 20:10 Uhr

Planer und Verwaltung legen ein galoppierendes Tempo vor. Der Stadtrat tritt aber noch auf die Bremse: So in etwa lässt sich der aktuelle Stand beim Radwege-Projekt am Hopfensee beschreiben. Denn Architekt Thomas Haag hatte extra noch Zusatzschichten eingelegt, um den Stadträten einen konkreten Entwurf zu präsentieren. Die Zeit dafür drängt nämlich – angesichts bald verstreichender Fristen für eine hohe Förderung. „Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck an der Entstehung“, sagte Haag.