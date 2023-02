Radweg-Lücke am Hopfensee kann geschlossen werden

Ankündigung des Füssener Bürgermeisters: Staatliches Bauamt übernimmt komplett die Kosten. Fertigstellung für 2024 vorgesehen.

27.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Das Staatliche Bauamt in Kempten übernimmt alle Kosten, die beim Lückenschluss des Radwegs am Hopfensee anfallen. Das teilte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Vorfeld der Stadtratssitzung am Dienstagabend bei einem Pressegespräch mit. Die Planung muss jetzt unter Dach und Fach gebracht werden, damit erste Arbeiten noch in diesem Jahr anlaufen. Fertiggestellt werden soll der Radweg 2024.

