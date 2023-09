Radweg-Lückenschluss am Hopfensee ist unter Dach und Fach

Füssener Bauausschuss beschließt den geänderten Bebauungsplan nun endgültig.

25.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der große Plan für den Lückenschluss des Radwegs am Hopfensee ist jetzt unter Dach und Fach: Der Füssener Bauausschuss hat den Satzungsbeschluss für den entsprechend geänderten Bebauungsplan Uferstraße Süd gefasst. Die einzige Gegenstimme kam - erwartungsgemäß - von Erich Nieberle ( SPD). Die SPD hatte den Lückenschluss immer als "Prestigeobjekt" des Stadtrates kritisiert, der nicht zu den Aufgaben der Kommune gehöre. Denn für die Staatsstraße sei das Staatliche Bauamt zuständig.

Auch ein Steg im Hopfensee ist vorgesehen

Massen an Radlerinnen und Radlern, von denen etliche auch verbotenerweise auf der Uferpromenade unterwegs sind, immer wieder gefährliche Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern beziehungsweise (rückwärts ausparkenden) Autofahrern und Radlern auf der Uferstraße: Diese Probleme am Hopfensee sollen nun bald der Vergangenheit angehören. Denn am Hopfensee entsteht nun ein Radweg, im Bereich der Fischerhütte wird sogar ein Steg gebaut, um Radler und Fußgänger voneinander zu trennen.

2024 könnte der Bau erfolgen

Die kleine SPD-Fraktion im Stadtrat hatte sich immer dagegen gewehrt, dass die Kommune dieses Projekt planerisch vorantrieb. Denn dies sei Aufgabe des Staatlichen Bauamtes. Allerdings sahen sich Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und die anderen Fraktionen in ihrem Kurs bestätigt, als das Staatliche Bauamt aufgrund einer günstigen Haushaltssituation und der vorliegenden Planungen den Lückenschluss aufgriff. An der Stadt bleiben so zwar Planungskosten von 260.000 Euro hängen, wie es zuletzt hieß. Dafür wird das millionenschwere Projekt aber zeitnah vom Staatlichen Bauamt umgesetzt, spätestens 2024 sollen die Arbeiten anlaufen. Die abschließende Beratung über den geänderten Bebauungsplan war da nur noch Formsache.