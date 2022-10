"Zeppelin"-Schöpfer Ralph Siegel hat wieder Krebs

Bereits zwei Mal besiegte der Komponist Ralph Siegel den Prostatakrebs. Zwölf Jahre später ist der auch in Füssen tätige Komponist wieder erkrankt.

31.10.2022 | Stand: 11:29 Uhr

Der Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel ist erneut an Krebs erkrankt. Das berichtete die Bild am Sonntag kürzlich. Der Produzent, der unter anderem mit seinem Musical "Zeppelin" im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen mit vielen prominenten Gästen Premiere feierte, erkrankte bereits 2007 und 2010 an Prostatakrebs.

Prostatakrebs bei Ralph siegel: Der Kampf geht in die dritte Runde

12 Jahre nach seiner letzten Genesung ist die Krankheit nun zurück. "Jetzt hab ich den Schmarrn schon wieder", kommentierte der 77-jährige Musikproduzent im Interview den erneuten Ausbruch. Seit Mittwoch vergangener Woche unterziehe er sich bereits ersten Bestrahlungen. Seinen 75. Geburtstag feierte der Komponist ebenfalls im Festspielhaus in Füssen.

Lesen Sie auch: Hundertwasser begeistert Publikum im Festspielhaus in Füssen

Lesen Sie auch