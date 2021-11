Ralph Siegel trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Füssen ein

Noch bis zum Sonntag ist das Zeppelin Musical im Festpielhaus Füssen zu sehen. Die Stadt bedankt sich bei Ralph Siegel jetzt aber schon mit einem Festakt.

"Sie haben den Namen Füssens in die Welt getragen, dafür können wir Ihnen gar nicht genug danken". Das sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter in Richtung des Produzenten und Komponisten Ralph Siegel. Er hatte mit viel finanziellem Einsatz und Herzblut dafür gesorgt, dass das Zeppelin Musical in Füssen auf die Bühne kam. Als Anerkennung dafür lud die Stadt Siegel jetzt zu einem Festakt in den Kaisersaal, bei dem sich der 76-Jährige ins Goldene Buch eintrug.

Im Text des Eintrags heißt es wörtlich, Siegel habe sich um die Stadt Füssen sowie die Förderung der gesamten Region des Königswinkels verdient gemacht. Siegel zeigte sich ob dieser Geste gerührt. "Das Zeppelin wird immer mit Füssen verbunden sein", sagte der Komponist. Mit dem Festspielhaus Neuschwanstein habe er den idealen Ort gefunden, um sein Projekt zu verwirklichen. Und mit Manfred Rietzler, dem Inhaber, einen perfekten Partner.

Stadt Füssen dankt Ralph Siegel für dessen Verdienste um die Region

Umrahmt wurde die Zeremonie im historischen Kaisersaal von den beiden Musicaldarstellern Stefanie Gröning und Patrick Stanke. Die beiden Interpreten gaben kurze Kostproben des Zeppelin-Musicals. Noch bis einschließlich Sonntag ist das Zeppelin in Füssen zu sehen. Danach kommt es erst wieder im Mai nach Füssen zurück.