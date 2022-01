Rathaus Lechbruck schließt: Was das für Besucher bedeutet

Wegen der aktuellen Corona-Situation gibt es im Rathaus Lechbruck aktuell keinen Publikumsverkehr. So bekommt man einen Termin im Rathaus.

20.01.2022 | Stand: 15:39 Uhr

„Aufgrund der derzeitigen Lage sehen wir uns ab sofort gezwungen, den Publikumsverkehr in unserer Gemeindeverwaltung Lechbruck am See sowie in unserer Tourist-Information nur noch mit 3G-Nachweis und vorheriger Terminvereinbarung zuzulassen.“

Wer mit Termin kommt soll an der Rückseite des Rathauses in Lechbruck klingeln

Das teilte Lechbruck in einer Pressemitteilung mit. Wer zu einem Termin ins Rathaus kommt, soll an der Rückseite des Gebäudes klingeln und eine FFP2-Maske tragen.

Gemeinde und Tourist Informationen sind telefonisch erreichbar

Erreichbar ist die Gemeinde zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch unter 08862/9878-0 und per E-Mail rathaus@lechbruck.de , die Tourist-Info unter 08862/9878-30 und info@lechbruck.de