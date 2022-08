Red Bull besiegt die Haie mit 4:3 beim Fieseln des Ferienprogramms der Allgäuer Zeitung

Beim ERC Lechbruck dürfen die Ferienprogrammkinder fieseln – spannende Duelle und Bratwürste inklusive. Warum das auch dem Verein etwas bringt.

Red Bull München und die Kölner Haie haben sich in Lechbrucker Lechparkstadion spannende Fieselduelle geliefert. Auf die Namen dieser bekannten Eishockeyteams tauften die knapp 20 Kinder der Ferien mit der AZ ihre Mannschaften, als sie sich beim ERC Lechbruck zum Fieseln trafen. Am Ende gewann Red Bull mit 4:3 gegen die Haie. Bratwürste, gesponsort vom ERC, aber gab es für alle.

Alle Kinder hatten Spaß beim ERC Lechbruck

Für Felix aus Seeg war die Namenswahl sofort klar. Er ist ein großer Red Bull-Fan und hat sogar das Logo des Vereins groß über seinem Bett. Der Achtjährige spielt selber beim EV Füssen Eishockey und hatte in Lechbruck viel Spaß. Das war auch die Meinung aller anderen Kinder – einschließlich des ERC-Vorsitzenden Manfred Sitter. „Es ist schön, dass wir wieder Kinder aus Lechbruck und Umgebung hier haben dürfen“, sagte er. Für den ERC seien Aktionen wie die Ferien mit der AZ eine wichtige Möglichkeit, um im Sommer auf sich aufmerksam zu machen und Nachwuchs zu generieren. Denn auf der Eisfläche ist für die Lechbrucker in dieser Jahreszeit nichts los. Im Freiluftstadion der Gemeinde gibt es nur etwa zwischen Oktober und März Eis. „Wir müssen also jede Chance nutzen“, sagt Sitter und verweist in dem Zusammenhang auch auf die neue Eiskunstlaufabteilung des Vereins, die diesen Winter an den Start geht. Wer daran oder am Eishockeyspielen Interesse hat, den lädt er auf die Vereins-Homepage www.erclechbruck.de ein.

