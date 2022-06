Reger Betrieb im neuen Bürgercafé „Auszeit“ in Eisenberg-Zell

Nachbarschaftshilfe "Mir helfet zemed" lädt zur gemütlicher Runde ein. Mitte Juli ist es wieder soweit.

28.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die im Jahr 2019 gegründete Nachbarschaftshilfe „Mir helfet zemed“ in Eisenberg bietet nicht nur gegenseitige, kostenlose Hilfe an, sie will den Menschen auch gemütliches Zusammensitzen und Unterhaltung ermöglichen. Deshalb lädt sie seit kurzem an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat zum zweistündigen Bürgercafé „Auszeit“ ins Dorfgemeinschaftshaus in Zell ein. Dieses Angebot gilt nicht nur für Seniorinnen und Senioren, es ist für alle Bürgerinnen und Bürger gedacht, zum Beispiel auch für Eltern, die mal in Ruhe ausspannen und ihre Kinder in einer Spielecke mit anderen Kindern spielen lassen wollen.

Verblüffende Resonanz

Schon beim ersten und zweiten Bürgercafé „Auszeit“ war die Resonanz laut Veranstalter verblüffend. Beide Male kamen an die 40 Personen, die sich bei Kaffee und Kuchen verwöhnen ließen und den Nachmittag sichtlich genossen. An einigen Tischen wurden Brettspiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ oder Ähnliches, an anderen wurde Schafkopf gespielt und wieder an anderen wurde geplaudert und gelacht. Zwischendurch gab es auch musikalische Unterhaltung, bei der die Besucher fröhlich mitsangen und schunkelten. Somit kann die Idee als voller Erfolg bezeichnet werden und die Aktiven von „Mir helfet zemed“ freuen sich, den Menschen ein paar entspannte Stunden bei selbst gebackenen Köstlichkeiten zu schenken. Das nächste Bürgercafé findet am Donnerstag, 14. Juli, statt.