Reiterspiele in Nesselwang diesmal mit Kuh und Ochse

Die traditionelle Veranstaltung an Maria Himmelfahrt bringt heuer Neuheiten. Unter andere kommt ein Friedenstreck mit einer Glocke vorbei.

08.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein Ochse, eine Kuh und eine Friedensglocke bei Reiterspielen? In Nesselwang können Interessierte am Dienstag, 15. August, live herausfinden, was es damit auf sich hat. An diesem Tag gehen die traditionellen Nesselwanger Reiterspiele über die Bühne. Seit 1977 ist das Event des Reitvereins (RV) Nesselwang ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde.

Der Termin ist nicht nur etwas für Pferdefans. Das Show- und Rahmenprogramm bietet auch eine Menge für jedermann. Es gibt unter anderem ein Mächtigkeitsspringen mit hohen Hindernissen, rasantes Grasski, eine Damensattel-Quadrille im Barockstil, Pferdefußball, Holzrücken, Jagdhornbläser, einen Ausflug ins Mittelalter, einen Kreativmarkt, Kinderschminken und Ponyreiten.

Es wird nicht alles verraten

Soweit das traditionelle Programm, wie es sich mit Abwandlungen im Showteil seit Jahren bewährt. Aber das ist 2023 eben nicht alles. „Uns hat heuer eine Frau angeschrieben, die mit Ochse und Kuh beim Umzug teilnehmen will und ein kleines Showprogramm zeigt“, berichtete Sandra Lechner vom RV Nesselwang. Was genau die Kuh und der Ochse präsentieren, wird aber noch nicht verraten.

Eine weitere Anfrage hat der RV Nesselwang in diesem Jahr von Verein Friedensglocke erhalten. Er kommt bei seinem Sommertreck für den Frieden und dem Haflingergespann, dass den Wagen mit der Glocke zieht, durchs südliche Ostallgäu und macht dort nach eigenen Angaben bei den Reiterspielen (Nesselwang ist der südlichste Punkt der Tour) und auf dem Haflingerhof bei Roßhaupten Station.

4800 Kilometer für den Frieden

Die Friedensglocke wurde laut einer Mitteilung des Vereins 2020 von Glockengießer Peter Glasbrenner aus Schwäbisch Hall gegossen. Er verwendete dafür neben Messing- und Kupferspenden Militärschrott, genauer drei große Granathülsen von einer deutschen Flakgranate aus dem Jahr 1938, einer tschechischen Flakgranate und dem Geschoss einer sowjetischen Haubitze. Außerdem schmolz er für die Glocke 20 Kilogramm Patronenhülsen von Jägern ein.

Die Glocke ist 46 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 48 Zentimetern. Mit Klöppel wiegt sie 66 Kilogramm. Sie zieren unter anderem die Inschrift „Jagt dem Frieden nach mit Jedermann“, Jerusalem 2025 sowie Bilder einer Friedenstaube, ein Kreuz und das Wort Frieden in 15 Sprachen.

Das Ziel ist Jerusalem

Die 15 Sprachen sind die der Länder, die im Jahr 2025 durchfahren werden sollen, wenn der Verein 2025 – 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – seine große 4800 Kilometer lange Tour von Berlin nach Jerusalem startet. Zuvor aber finden seit 2020 jährliche Friedenstrecks in Deutschland statt. Heuer führt die Tour vom 4. bis 25. August auf 468 Kilometern durch Bayern und Baden-Württemberg. Ziel ist es, unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft und politischer Ausrichtung darauf aufmerksam zu machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und die Menschen es selbst in der Hand haben, diesen zu bewahren.

Eingeladen zur Teilnahme sind alle Pferdefreunde mit Kutsche oder als Reiter. Anmeldeunterlagen gibt es hier. Auch eine Begleitung auf Teilabschnitten oder auch nur der abendliche Besuch beim Lager sind möglich. Infos gibt es auch hier.

Bei den Nesselwanger Reiterspielen nimmt der Friedenstreck beim Umzug von Nesselwang zur Reitanlage in Gschwend teil. Er beginnt um 10 Uhr an der Grundschule Nesselwang. Anschließend gibt es um 11 Uhr an der Reithalle in Gschwend einen Gottesdienst mit Tiersegnung. Und um 12 Uhr beginnt auf dem Showplatz am Reitstall das große Showprogramm.