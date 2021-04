Einfach, echt und locker wollen die neuen Pächter der Reith-Alpe in Schwangau sein. Geduzt wird jeder, zur Not auch die Speisekarte ins Hochdeutsche übersetzt.

27.04.2021 | Stand: 18:12 Uhr

Idyllisch liegt sie da, umgeben von Wiesen, einem kleinen Skilift und den Felswänden des Tegelbergs. Die Reith-Alpe ist am sonst so belebten Tegelberg vielleicht die Alpe, an der es abseits der Touristen-Strecken etwas entspannter zu geht. Locker, ohne Etikette. Zumindest wollen es so die neuen und alten Pächter der Alpe.