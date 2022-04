Rekord-Einsatzzahlen: Bergwacht Füssen ist gefordert wie nie

Fast ein Allzeit-Hoch registrierte die Bergwacht Füssen bei ihren Einsätzen. Wie die Retter die gestiegene Belastung erklären und welche Unfälle haften bleiben.

03.04.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Sie eilen den Menschen am Berg zu Hilfe, wenn sie in Not geraten. Und sie sind gefordert wie nie: Die Einsätze der Füssener Bergwacht (139) erreichten im vergangenen Jahr beinahe ein Allzeit-Hoch. Wahrscheinlich wäre dies in einem normalen Jahr sogar noch weit übertroffen worden. „Doch angesichts der Lockdowns war vor allem im Winter deutlich weniger im Gebirge los“, sagt Bereitschaftsleiter Hannes Bruckdorfer. Folge: Es gab deutlich weniger Rodel- und Skiunfälle. „Sonst lägen wir da bei weitem drüber.“