In Lechbruck stieß eine Rennradfahrerin gegen einen Absperrpfosten, stürzte und verletzte sich schwer.

12.06.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Rennrad auf der Straße Am Bichl. Dabei stieß sie gegen einen Absperrpfosten, den sie wohl übersehen hatte. Sie verletzte sich schwer. Ihr Fahrradhelm verhinderte noch schlimmere Verletzungen. Die Radlerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. (PI Füssen)

