Replik ersetzt wertvolles Kreuz auf Pestfriedhof in Eisenberg

Warum ein Eisenkreuz aus dem 18. Jahrhundert in Eisenberg durch eine Nachbildung ersetzt wird. Und wo das alte Kreuz jetzt aufbewahrt werden soll.

30.05.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Der Eisenberger Burgenverein nimmt sich seit den 1980er Jahren der Pflege und Bewahrung des Pestfriedhofs westlich von Zell an. Unter anderem beheben die Freiwilligen immer wieder Schäden an den Mauereinfassungen. Ein Holzkreuz in der Mitte und zwei geschmiedete Kreuze links und rechts davon erinnern in einer grabstattähnlichen Einfassung an die Seuche um 1635 und die unbekannte Zahl der Opfer.

Wertvolles Eisenkreuz in Eisenberg wird durch eine Replik ersetzt

Während das rechte Metallkreuz eine einfache Schmiedearbeit darstellt, handelt es sich beim linken Kreuz um eine wert- und kunstvolle Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das Kreuz befand sich einst auf dem Zeller Friedhof und trug die heute fast nicht mehr lesbare Inschrift: „Den 3. Juli 1729 stirbt der wolehrwirdtge Her Alda Georg Go(m) Gebuertig von Ruedraczhoffen RIP.“ Georg Gom, geboren am 21. Februar 1676 in Ruderatshofen, war geistlicher Kurat in Zell.

Diese wertvolle Schmiedearbeit lag dem Eisenberger Heimatforscher Bertold Pölcher schon immer am Herzen. Im Herbst 2021 hatte er Bürgermeister Manfred Kössel darauf aufmerksam gemacht, dass das linke Kreuz sehr wertvoll ist und es ein Wunder sei, dass es noch nicht gestohlen wurde. Daraufhin hatte Kössel sofort zugesagt, es durch eine Kopie zu ersetzen.

Welcher Helfer sich am Tausch der Kreuze in Eisenberg beteiligten

Dies haben dann der Pfrontener Kunstschmied Philipp Trenkle und sein Helfer Hans-Peter Haslach mit großer Begeisterung für das alte Kunstwerk in die Tat umgesetzt und schufen ein ebenbürtiges Werk. Das neue Kunstwerk hat der Steinmetz Probst aus Hopferau in einen bearbeiteten Stein eingelassen und befestigt. Beide Firmen zeigten sich überaus geschichtsbewusst und erstellten das Werk für ein geringes Entgelt.

Nun begab sich Schmiedemeister Trenkle mit Bürgermeister Kössel und den Helfern des Burgenvereins zum Pestfriedhof und setzte das Ersatzkreuz am angestammten Platz fachmännisch in einem Betonsockel, wo es nun das ursprüngliche Kreuz originalgetreu ersetzt. Das alte Kreuz erhält im Burgenmuseum einen sicheren Ehrenplatz.

