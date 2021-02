Der Reptilienzoo Füssen ist nach der Erweiterung mehr als dreimal so groß wie bisher. Inhaber Dieter Graf wagte sich trotz Corona-Einbußen an die Investition.

19.02.2021 | Stand: 11:10 Uhr

Eine Allee aus Palmen, ein Dschungel an der Wand und blauer Himmel an der Decke. Dazu größere Gehege, Aquarien und Terrarien für die Tiere. Im Reptilienzoo Allgäu in Füssen hat sich während der Corona-Lockdowns viel verändert. „Wir haben jetzt mehr als dreimal so viel Platz wie bisher“, sagt Inhaber Dieter Graf.