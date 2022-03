Helfer und die Wirte des Lokals Chapeau in Füssen laden Flüchtlinge aus der Ukraine zum Abendessen ein. In der Stadt hat sich ein gutes Helfernetz gebildet.

09.03.2022 | Stand: 12:08 Uhr

Noch vor ein paar Tagen hätten sich die circa 35 Gäste, die an diesem Abend im Füssener Altstadtlokal Chapeau sind nicht träumen lassen, dass sie ihr Land und ihre Familien quasi über Nacht verlassen müssen. Dann aber brach der Krieg über die Ukraine herein. Aus den verschiedensten Gebieten des Landes sind seitdem überwiegend Frauen und Kinder nach Deutschland und mittlerweile bis nach Füssen gekommen. An diesem Abend erzählen sie ihre Geschichten.