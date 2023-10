"Schwangau hat sich nicht zum Vorteil verändert": Der Weg vom Dorf zum Tourismusort

Karl Singer hat der Nachwelt 120.000 einmalige Aufnahmen aus dem Allgäu hinterlassen. Sie zeigen den Wandel hin zum Fremdenverkehr. Wir zeigen ihnen die Besten.

30.10.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Da ist dieser eine Satz, der Kino-Geschichte schrieb: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, du weißt nie, was Du bekommst.“ Gesagt hat ihn Tom Hanks in der oscarprämierten Rolle des Forrest Gump. Und irgendwie fühlt man sich immer wieder daran erinnert bei einem Gespräch mit Christine Velle und Ernst Walz. Die beiden hüten den wohl größten ideellen Schatz der Gemeinde Schwangau: den Foto-Nachlass des Ehrenbürgers Karl Singer. 120.000 Aufnahmen hat er der Nachwelt hinterlassen. In Pappschachteln schlummern sie, sind völlig unsortiert und auch nicht nach Jahren geordnet. Inzwischen lagern die Negative und Glasplatten in der Grundschule in Schwangau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.