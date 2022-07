Rettet, was ihr könnt: Die Mittelschule Füssen wird vor dem Abriss eilig ausgeräumt

Die Grund- und Mittelschule in Füssen wird saniert - was bis 1. August nicht ausgeräumt ist, wird abgerissen. Die Verwaltung fühlt sich zu wenig unterstützt.

Der Bundespräsident wird gerade unter dem Arm einer Schülerin die Treppe der Anton-Sturm-Mittelschule heruntergetragen, als der Noch-Rektor Elmar Schmitt mit einem Lächeln auf den Lippen, überraschend entspannt bei dem Trubel um ihn herum, sagt: „Alles ist immer irgendwie machbar.“

Die Mittelschule und die benachbarte Grundschule sollen teilweise abgerissen werden. Bis die Bagger ab ersten August die größeren Abbrucharbeiten starten und das 60-Millionen-Projekt beginnt, sind noch viele Vorarbeiten zu erledigen. Dazu gehört eben auch, den eingerahmten Bundespräsidenten und den Bundesadler von der Wand im ersten Stock abzuhängen, Tische auseinanderzubauen und alles, was weiterhin benötigt wird, irgendwie, irgendwo zu lagern. Und hier gibt es ein Problem. Es fehlt am Lagerplatz. Das beschäftigt vor allem Erwin Wankmiller, den Hausmeister der Schule. „Wo sollen die Tische hin?“, fragt eine Lehrerin. „Ich weiß es nicht mehr“, sagt Wankmiller.

Auf Karteikarten hat er sich notiert, was noch bis zum Abriss erledigt werden muss. Eine organisatorische Herausforderung, im laufenden Schulbetrieb den Überblick über die Leerung eines Schulgebäudes zu koordinieren, was mit Unterlagen von Jahrzehnten vollgepackt ist. Rektor Schmitt gesteht, dass es mindestens noch einen Container mehr gebraucht hätte, um eben genau das alles zu lagern.

Anton-Sturm-Mittelschule Füssen: Nicht alles im Gebäude kann in die Tonne

Denn natürlich ist nicht alles kaputt im Gebäude. Was entsorgt wird, und was für den Neubau behalten werden muss, darüber entscheidet nun in erster Linie die Schule. Wankmiller und Schmitt fühlen sich dabei von Stadt und Bauleitung zu wenig unterstützt. Zwar melde sich die Bauleitung fast täglich. Dennoch hätten sie sich mehr Hilfe bei der Koordination gewünscht. „Die Kommunikation war hier nicht gut“, sagt Schmitt. Schmitt geht in wenigen Tagen in den Ruhestand. 22 Jahre ging er an der Füssener Mittelschule ein und aus. Anfangs als Konrektor, später als Rektor.

Er steht in seinem alten Büro, umgeben von Umzugskartons, Unterlagen und Erinnerungen. Schmitt geht zur Wand, hängt ein Bild ab und legt es auf den Tisch. Ein Kunstwerk? „Ein Bild von meiner Tochter. Kunst LK, das hat mir sehr gut gefallen.“ Er deutet auf eine sehr alte Schulbank – ein persönliches Erinnerungsstück, in das er viel Zeit gesteckt hat. Allzulange möchte Schmitt sich hier nicht mehr aufhalten, er weint dem Büro nicht hinterher. Aufgrund der Baumaßnahmen hatte er es ohnehin gegen einen Container eintauschen müssen.

Eingerahmt, und mittlerweile abgehängt: Das Bild von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, wurde vor dem Abriss gerettet. Bild: Marina Kraut

Er sitzt dort jetzt auf wenigen Quadratmetern. Ebenso wie die Verwaltung, sein Nachfolger Benjamin Vötterle und die Offene Ganztagsschule. „Das macht mir nichts aus“, sagt Schmitt. Es sei ja völlig egal, von wo aus er arbeitet. „Ich mache meine Arbeit bis zum letzten Tag.“

Der Umbau ist eine logistische Herausforderung

Die logistische Herausforderung für die Schule ist enorm – vor allem in den kommenden Schuljahren. Der Bau wird wohl bis 2028 andauern. Viele Räume sind teilweise nicht mehr nutzbar, der Physiksaal gleicht mehr einem Lagerraum. Ab Herbst werden sich in einem Raum Musik und Physik wohl mischen. Auch das Computerzimmer wird so nicht mehr existieren, sagt Schmitt. Aber dank Fördergeldern und der Bemühungen der Verwaltung können Laptops für die Schüler besorgt werden. Der IT–Unterricht wird so weiterhin möglich sein. Schwieriger werde es mit dem Sportunterricht – vor allem im Winter. Denn die Turnhalle wird ebenfalls abgerissen. An ihre Stelle soll eine Dreifachturnhalle errichtet werden.

Die Sporthalle ist ausgeräumt, die Elektronik ist beseitigt. Darum hat sich der Hausmeister gekümmert – wie um so vieles. Unter dem Boden steckt noch Sondermüll, das müsse eine Firma entsorgen. Für die Räumarbeiten sei eine Firma angerückt: zweieinneinhalb Tage, drei Mann. „Die waren fleißig, aber das reicht ja bei Weitem nicht“, sagt Schmitt. Jetzt packen eben Schülerinnen und Schüler und Lehrer noch bis zu den Ferien mit an. Sie schrauben Tische auseinander, hämmern, tragen Bänke aus dem Keller.

Leergeräumte Regale des alten Lehrerzimmers. Bild: Marina Kraut

Vor dem Zimmer 222c, Elternsprechzimmer, bleibt Schmitt stehen. Hier ist Schluss, sagt er. Ab hier wird abgerissen und „hochgemauert“. Der lange Gang mit den Zimmern dahinter wird dann so nicht mehr existieren. Trauert er keinem der Räume nach? „Um das Schülercafé tuts mir schon leid“, sagt er. Das sei als Projekt gestaltet worden, sieht heute noch schick aus. Wenn, dann trauere er der aus dem Plan geworfenen Tiefgarage nach. Die hätte er sich schon gewünscht. Eine leise Kritik an den Planungen der Stadt. Die werde er auch in der Rente im Auge behalten, denn mehr Kürzungen für den Bau seinen kaum mehr möglich: „Da hängen Fördergelder mit dran.“