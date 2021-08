Rettungseinsatz am Falkenstein: Wanderer essen giftige Beeren - und halluzinieren

Weil es offenbar Tollkirschen gegessen hatte, erlitt ein wanderndes Ehepaar am Falkenstein bei Pfronten massive gesundheitliche Probleme.

Ungewöhnlicher Rettungseinsatz: Am Falkenstein (1260 Meter hoch gelegen) oberhalb von Pfronten (Landkreis Ostallgäu) aßen zwei Wanderer giftige Beeren und gerieten am Dienstagnachmittag (24. August 2021) in Not.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich ein Ehepaar (53 und 56 Jahre alt) sich auf einer Tour vom Südaufstieg zum Falkenstein. Die beiden verzehrten aus nicht weiter genannten Umständen eine Handvoll schwarze Beeren von einem Strauch.

Im Bereich der Mariengrotte bekamen die Urlauber wenig später massive gesundheitliche Probleme mit Übelkeit, Schwindel und Halluzinationen. Andere Wanderer wurden auf das Ehepaar aufmerksam und verständigten sofort den Notruf.

Ehepaar isst giftige Beeren und wird am Falkenstein gerettet: Waren es Tollkirschen?

Die Bergwacht Pfronten war mit zwei Fahrzeugen und mehreren Mann im Einsatz und konnte die Urlauber bergen und zum Rettungswagen bringen. Aufgrund eines Fotos von den Beeren bestand der dringende Verdacht, dass beide Ausflügler giftige Tollkirschen gegessen hatten. Die beiden mittelschwer verletzten Urlauber kamen mit dem Rettungsdienst in eine Spezialklinik.

Tollkirschen werden gelegentlich mit Heidelbeeren verwechselt. Allerdings haben nur die Beeren eine gewisse Ähnlichkeit. Die Pflanzen im Ganzen unterscheiden sich deutlich: Die hochgiftige Tollkirsche kann eine Höhe von bis zu 1,5 Metern erreichen. Die Blüten haben einen Stil. Heidelbeeren sitzen direkt an den Blättern. Die essbare Pflanze schafft es nur zu einer Höhe von knapp 60 Zentimetern.

