Ab Mai geht es ab Reutte mit dem Bus zum Baden und in Berge

Den Plansee, Schloss Linderhof und Startpunkte für Bergtouren erreicht man dann auch aus dem südlichen Ostallgäu ohne Auto. Und das soll erst der Anfang sein.

18.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ab Mai ist es einfacher, ohne Auto zum Baden an den Plansee, zu einem Besuch zu Schloss Linderhof oder zum Wandern ins Graswangtal im Ammergebirge zu kommen. Dann startet die Buslinie 9624 des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO) von Oberau nach Reutte. Von Mai bis September verkehrt sie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Sie startet am Bahnhof Reutte und führt über Breitenwang zum Plansee und weiter durch das Graswangtal zum Schloss Linderhof und Ettal. Morgens und abends wird der Bahnhof Oberau angefahren, damit Tagesbesucher aus dem Großraum München in weniger als zwei Stunden ins Herz des Ammergebirges reisen können.

Zusammen mit den Buslinien 73 beziehungsweise 9606 (Füssen – Garmisch-Partenkirchen) und 100 (Füssen-Reutte) beziehungsweise der Außerfernbahn haben auch Einheimische und Gäste aus dem südlichen Ostallgäu damit künftig die Möglichkeit, ohne Auto zu Ausflügen oder Bergtouren aufzubrechen.

Der Reuttener Bürgermeister Günter Salchner erhofft sich von der neuen Buslinie auch eine Verbesserung der Parksituation am Plansee: „Die Leute parken teilweise vogelwild am Hang, nur um möglichst schnell zum See zu kommen.”

Neuer Bus von Oberau nach Reutte grenzüberschreitend finanziert

Die Finanzierung teilen sich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf bayerischer Seite sowie der Tourismusverband Naturparkregion Reutte, die Gemeinden Breitenwang und Reutte auf Tiroler Seite. „Ich freue mich, dass wir in diesem Bereich unsern Nahverkehrsplan so schnell umsetzen konnten“, sagt Anton Speer, der Landrat des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. „Damit setzen wir auch ein starkes Zeichen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.“ Durch die neue Linie wird eine zentrale Lücke im regionalen Busnetz geschlossen.

Neue Busverbindung entstand sehr schnell

Ronald Petrini vom Tourismusverband Naturparkregion Reutte zeigt sich begeistert: „Durch den Lückenschluss im regionalen Busnetz ergeben sich viele neue Möglichkeiten für Touren und Ausflüge in der Region. So können zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten im Ammergebirge wie der Plansee, das Schloss Linderhof, die Wieskirche oder das Schloss Neuschwanstein bequem und umweltfreundlich erreicht werden.“

Normalerweise dauert es Jahre, bis neue Busverbindungen geschaffen werden. „Dass wir es in wenigen Monaten geschafft haben, ist besonders Ralf Kreutzer vom RVO und den beiden Mobilitätsmanagern Elisabeth Zeitler (Landratsamt Garmisch-Partenkirchen) und Alexander Höfner (Regionalentwicklung Außerfern) zu verdanken”, so Petrini.

Verkehrswende auf regionaler Ebene umgesetzt

Die neu geschaffene Linie stellt für die Touristiker und Nahverkehrsverantwortlichen der Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Weilheim-Schongau sowie die Naturparkregion Reutte nur einen ersten Baustein in der Umsetzung der Verkehrswende auf regionaler Ebene dar. „In einem Interreg-Projekt wollen wir auf Basis von Nutzerbefragungen das Busangebot im Ammergebirge verbessern“, betont Dr. Klaus Pukall vom Naturpark Ammergauer Alpen. „Unsere Vision ist, dass ein gegenläufiger Ringbus den Erholungssuchenden ihr persönlich geplantes Erlebnis ohne Umsteigen ermöglicht.”

Günstige Tickets von Oberau nach Reutte

Das Tagesticket für den Bus 9924 kostet für Erwachsene 5 Euro und für Kinder 2 Euro. Alle auf Teilstrecken gültigen Zeittickets wie das Bayernticket, das Deutschlandticket und das Jahresticket des Verkehrsverbunds Tirol gelten auch auf der neuen Linie. Bürger der Gemeinden Breitenwang und Reutte können den Bus mit einem auf der Gemeinde erhältlichen Gratisticket sogar kostenlos nutzen. Damit soll erreicht werden, dass sie mit dem Bus statt mit dem Auto zum Plansee fahren.

