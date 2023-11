Reutte (Tirol) wird zur Stadt: Nach 535 Jahren ist es vorbei mit der Marktgemeinde

Kommunalparlament in Reutte stimmt mehrheitlich für eine Stadterhebung. Was sich für die Bürger jenseits der Grenze zum Allgäu dadurch ändert.

02.11.2023 | Stand: 12:13 Uhr

In den zurückliegenden Jahrzehnten ist mal heftiger, mal weniger heftig über die Frage diskutiert worden: Soll Reutte eine Stadt werden? Ja, lautet jetzt die Antwort. Vor kurzem hat der Reuttener Gemeinderat sich dafür ausgesprochen – auch, wenn von Geschlossenheit keine Spur war. Dennoch dürfte Reutte nach 535 Jahren als Marktgemeinde 2024 den Titel einer Stadtgemeinde bekommen. Die Zustimmung des Landes Tirol scheint eine reine Formsache zu sein, heißt es in österreichischen Medien.

Reutte (Tirol) soll zur Stadt werden

Bereits 1989 wurde die Stadtfrage diskutiert: Damals feierte man „500 Jahre Markt Reutte“ und liebäugelte mit dem Titel Stadt. Doch unter dem damaligen Bürgermeister Siegfried Singer hielt der Gemeinderat mehrheitlich am Titel Markt fest. Singers Nachfolger Helmut Wiesenegg arbeitete auf eine Stadterhebung zur Jahrtausendwende hin, doch erneut blieb es bei der Marktgemeinde. Später flaute die Debatte eher ab – bis zum Jahr 2021: Damals trat Günter Salchner als Bürgermeister in Reutte an, von dem bekannt ist, dass er Reutte in der Rolle einer Stadt sieht. Sein Mitstreiter ist der bekannte Historiker Richard Lipp.

So lief die entscheidende Gemeinderatssitzung ab

In der entscheidenden Ratssitzung pochte die Liste von Vizebürgermeister Klaus Schimana aber bis zuletzt auf eine Art Bürgerentscheid zur Stadterhebung. Unterstützt wurde sie von der FPÖ. Dem konnten die Vertreter der Bürgermeisterliste von Salchner und der Grünen nichts abgewinnen. Mit 11:8 Stimmen wurde die Volksbefragung abgelehnt. Im Gegenzug wurde die Stadterhebung mit den Stimmen der Bürgermeisterliste und den Grünen beschlossen. Ein entsprechender Antrag der Marktgemeinde muss nun bei der Landesregierung gestellt werden.

Große Auswirkungen wird der Titel Stadtgemeinde nicht haben, besondere Rechte sind damit nicht verbunden.

