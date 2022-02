Richard Wörle will in Pinswang Nachfolger von Bürgermeister Wechselberger werden

Für den Pinswanger Bürgermeister Karl Wechselberger ist nach 24 Jahren im Amt Schluss. Richard Wörle will sein Nachfolger werden. Was auf seiner Agenda steht

21.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es war von Insidern des längerem vermutet: In der Außerferner Nachbargemeinde Pinswang stellt sich bei den Tiroler Kommunalwahlen am 27. Februar der amtierende Bürgermeister Karl Wechselberger nicht mehr zur Wahl. Aus seiner Sicht ist es nach 24 Jahren Bürgermeistertätigkeit an der Zeit, dass sich junge Leute engagieren und Verantwortung übernehmen. Der selbstständige Unternehmer Richard Wörle will Wechselbergers Nachfolge antreten.

Pinswang steht finanziell und infrastrukturell gut da

„Ich kann schon mit etwas Stolz sagen, dass unsere Gemeinde sicherlich im Vergleich mit anderen Kommunen finanziell und infrastrukturell gut dasteht und von mir ein gut bestelltes Haus hinterlassen wird“, laut Wechselbergers Fazit zu seiner Amtszeit. In den vergangenen 24 Jahren seien etwa 10 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert worden. Gleichzeitig habe sich die finanzielle Situation der Gemeinde Pinswang im Kommunalsteuerbereich durch Betriebsansiedlungen und Schaffung von Arbeitsplätzen sehr gut entwickelt, dass derzeit nur noch ein Schuldenstand von 16.000 Euro – also gerade mal 40 Euro pro Einwohner – bis Ende des Jahres abzubauen sei.

Zur Wahl als Nachfolger von Wechselberger bewirbt sich der 39-jährige Richard Wörle (39), der für die „Liste für Pinswang“ kandidiert. Für den Gemeinderat besteht mit „Team Zukunft Pinswang“ noch eine zweite Liste (Team Zukunft Pinswang), die jedoch keinen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt hat.

Richard Wölfle will mehr Miteinander in Pinswang erreichen

Auf Wörles Agenda steht ganz oben, im Dorfleben ein Mehr an Miteinander zu erreichen. Man habe das Gefühl, dass man kaum mehr miteinander, aber übereinander redet. Wichtig sei es daher als erstes, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren und die Probleme anzusprechen.

Des weiteren ist es ihm ein Bedürfnis, den Tourismus zu fördern, da gebe es einige Dinge, die positiv umgesetzt werden müssten. Auch um die gründliche Sanierung des Sportplatzes wolle er sich kümmern, falls er das Votum der Bevölkerung bekommt. Denn die Anlage genüge heutigen Anforderungen nicht mehr.

Angesprochen auf das Walderlebniszentrum (WEZ) in Füssen-Ziegelwies, dem Pinswang nicht nur durch der Unterstützung für den Parkplatz geholfen hat, versichert Wörle: Auch unter ihm werde das WEZ jegliche Unterstützung bekommen, soweit es gewünscht wird. Wörle trat übrigens bereits 2016 als Bürgermeisterkandidat an, verlor jedoch gegen Wechselberger.

