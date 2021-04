Rieden am Forggensee: Berechtigte Sorge um das Trinkwasser?

Die Gegner der geplanten Kiesgrube betonen immer wieder den Grundwasserschutz – der Bauherr beruft sich auf Gutachten. Auch das Landratsamt meldet sich nochmal.

14.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Eine Gefährdung des Trinkwassers ist nicht in unserem Interesse“, sagt Heinz Heer von der gleichnamigen Pfrontener Baufirma. Ihn stört, dass die Gegner der geplanten Kiesgrube in Rieden am Forggensee immer wieder auf eine Gefährdung des Wassers hinweisen – trotz eines vorliegenden Gutachtens, das eine solche Gefahr verneint. Das Trinkwasser sei an dieser Stelle nicht bedroht, betont auch Heer. Wie mehrfach berichtet, soll auf einem Grundstück bei Rieden auf einer Fläche von 1,4 Hektar Kies abgebaut werden, der für die Herstellung von Baustoffen genutzt werden soll. Auch das Landratsamt äußert sich nochmals zur Kritik der Gegner: Diese wollten die Unterschriftenlisten der Behörde übergeben.