Hund beißt Handwerker

Über starke Schmerzen klagte ein Handwerker, der bei der Arbeit von einem Hund gebissen worden war.

26.08.2023 | Stand: 11:36 Uhr

Ein Hund hat am frühen Donnerstagvormittag in Rieden am Forggensee einen 22-jährigen Mann gebissen. Der Verletzte befand sich im Rahmen von Gerüstarbeiten auf dem Anwesen des Hunde-Halters, als der Hund den jungen Mann unvermittelt attackierte und in den Fuß biss, berichtet die Polizei.

Starke Schmerzen nach Hundebiss

Der Hunde-Halter zog das Tier daraufhin zurück, sodass der Hund vom Verletzten abließ. Nach dem Biss klagte der Verletzte über starke Schmerzen und musste durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt werden.

