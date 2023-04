Rituelle Fußwaschung in Füssen: Zeichen bedingungsloser von Jesus Liebe

Jesus wusch seinen Jüngern einst die Füße, als Zeichen seiner bedingungslosen Liebe. In Füssen gehört dieses Ritual ebenfalls zu Gründonnerstag.

08.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Während des letzten Abendmahls wusch Jesus seinen zwölf Jüngern als Zeichen seiner bedingungslosen Liebe die Füße. Im Gedenken daran ist die rituelle Handlung in der katholischen Kirche, am Tag vor dem Kreuzigungstod Jesus, ein Teil des Gottesdienstes am Gründonnerstag.

Abendgottesdienst in Füssen mit 100 Besuchern

Auch die Pfarreiengemeinschaft Füssen feierte den Abendgottesdienst in der Kirche Zu den Acht Seligkeiten in Füssen-West mit diesem Ritual. Stadtpfarrer Frank Deuring zog in Begleitung von Diakon Fredl Hofmann und neun Ministrantinnen und Ministranten in die Füssener Kirche Zu den Acht Seligkeiten ein und begrüßte die rund 100 Kirchenbesucherinnen und -besucher, die zum Auftakt der diesjährigen heiligen drei Ostertage ins Gotteshaus gekommen waren. Der Gottesdienst, den der Kirchenchor der Pfarreiengemeinschaft feierlich umrahmte, wurde mit Lesungen von Pfarrgemeinderätin und Lektorin Christa Ahme und Diakon Hofmann sowie gemeinsamen Gesängen und Gebeten gestaltet.

Für die Fußwaschung wurden zwölf, in der Kirche ehrenamtlich engagierte Gemeindemitglieder auserwählt, bei denen Stadtpfarrer Deuring das demütige Ritual vornahm, das sinnbildlich zeigt, dass Jesus damit die Menschen berühren wollte und zum Dienst an ihnen bereit war.

