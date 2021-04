Das große Rätsel um die Entstehung des Steinkreuzes bei Roßhaupten. Warum das "Römerkreuz" mit Römern nichts zu tun hat.

15.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Das Allgäu ist reich an Sagen. Oft vermischen sich legendenhafte Erzählungen mit den belegbaren historischen Begebenheiten. Häufig lässt sich nur schwer unterscheiden, was Fiktion und Wirklichkeit ist. Ein Beispiel hierfür ist das Steinkreuz am Ortseingang von Roßhaupten, das im Zusammenhang mit dem Kirchenneubau gebracht wird.