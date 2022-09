Es bestehe Gefahr im Verzug, hieß es im Gemeinderat Schwangau. Der östliche Hang der Rohrkopfhütte müsse dringend gesichert werden. Das steckt dahinter.

08.09.2022 | Stand: 07:34 Uhr

Die Gemeinde Schwangau musste schnell handeln – denn es bestand Gefahr im Verzug: Der östliche Hangbereich an der Rohrkopfhütte am Tegelberg – sowie Teile der Zufahrt zur Hütte – drohten abzurutschen. Deshalb hat die Gemeinde Schwangau eine Fachfirma beauftragt, teilte Bürgermeister Stefan Rinke während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit. Die Kosten für die Arbeiten betragen 54.700 Euro.

Rohrkopfhütte am Tegelberg: Arbeiten für die Hangsicherung beginnen bald

Die Arbeiten sollen noch in dieser Woche beginnen und dauern laut Christina Gerster, Leiterin der Hauptverwaltung, etwa drei Wochen. Rinke betonte im Gemeinderat am Montagabend, dass es „dringend“ sei. Im Zuge der Erweiterung der Rohrkopfhütte seien die Probleme mit dem östlichen Hang sichtbar geworden. Die auf dieser Seite bereits vorhandene Hangsicherung halte nicht mehr, sie sei in die Jahre gekommen. Anfang August hat der Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Sitzung den Auftrag an die HTB Baugesellschaft – eine Fachfirma für Hochgebirgsbau aus Österreich – vergeben. Zuvor hat die Gemeinde eine fachliche Stellungnahme eingeholt. Notwendig sei demnach eine Hangsicherung durch eine rückverankerte Holzankerwand. Vereinfacht gesagt, werden Baumstämme zu einer Art Holzwand aufgeschichtet und mit langen Verankerungen tief im Hang befestigt.

Die Spezialfirma war auch bei der vor Kurzem abgeschlossenen Sanierung der Marienbrücke im Einsatz und hat Erfahrung in diesem Bereich. Bei der bei Touristen und Einheimischen beliebten Brücke mit Blick auf Schloss Neuschwanstein mussten Pfeiler neu gesetzt und tief im Fels verankert werden. Auch im Rahmen der Alpinen Skiweltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen 2011 sicherten die Spezialisten aus Österreich Hänge auf diese Art.

Bilderstrecke

Fakten, Zahlen, Fotos: Das ist Schloss Neuschwanstein im Allgäu

1 von 10 Eines der bekanntesten Ausflugsziele im Allgäu, wenn nicht sogar das bekannteste: Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert Eines der bekanntesten Ausflugsziele im Allgäu, wenn nicht sogar das bekannteste: Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert 2 von 10 Schloss Neuschwanstein war das letzte Projekt des "Märchenkönigs" Ludwig II: Der Grundstein wurde am 5. September 1869 gelegt, der Bau dauerte über 20 Jahre. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Schloss Neuschwanstein war das letzte Projekt des "Märchenkönigs" Ludwig II: Der Grundstein wurde am 5. September 1869 gelegt, der Bau dauerte über 20 Jahre. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 3 von 10 Der "Märchenkönig" sah sein Schloss Neuschwanstein im Allgäu jedoch nie so wie es heute aussieht: Er starb unter mysteriösen Umständen, bevor Neuschwanstein fertig gebaut war. In dieser Bildergalerie erzählen wir sein Leben in Bildern. Bild: dpa Pool (Archiv) Der "Märchenkönig" sah sein Schloss Neuschwanstein im Allgäu jedoch nie so wie es heute aussieht: Er starb unter mysteriösen Umständen, bevor Neuschwanstein fertig gebaut war. In dieser Bildergalerie erzählen wir sein Leben in Bildern. Bild: dpa Pool (Archiv) 4 von 10 Heute ist Neuschwanstein vor allem eins: Touristen-Hotspot. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Heute ist Neuschwanstein vor allem eins: Touristen-Hotspot. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 10 Etwa 1,3 Millionen Menschen besuchen laut der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung das Schloss pro Jahr. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Etwa 1,3 Millionen Menschen besuchen laut der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung das Schloss pro Jahr. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 6 von 10 Besonders auf der Marienbrücke tummeln sich die Touristen - denn von dort aus kann man das perfekte Neuschwanstein-Foto schießen. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Besonders auf der Marienbrücke tummeln sich die Touristen - denn von dort aus kann man das perfekte Neuschwanstein-Foto schießen. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 7 von 10 Die Marienbrücke ist allerdings voraussichtlich bis Herbst 2022 nicht begehbar. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Brücke überspannt die Pöllatschlucht in 90 Metern Höhe. Bild: Benedikt Siegert Die Marienbrücke ist allerdings voraussichtlich bis Herbst 2022 nicht begehbar. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Brücke überspannt die Pöllatschlucht in 90 Metern Höhe. Bild: Benedikt Siegert 8 von 10 Weil Touristen sich auch um die Marienbrücke immer wieder in umwegsames Gelände - und somit in Gefahr - begaben, sind mehrere Bereich um das Schloss bereits seit einigen Jahren gesperrt. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Weil Touristen sich auch um die Marienbrücke immer wieder in umwegsames Gelände - und somit in Gefahr - begaben, sind mehrere Bereich um das Schloss bereits seit einigen Jahren gesperrt. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 9 von 10 Besuche waren in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, also: So sieht es - unter anderem - innen aus. Bild: Benedikt Siegert Besuche waren in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, also: So sieht es - unter anderem - innen aus. Bild: Benedikt Siegert 10 von 10 Angeblich war Neuschwanstein die Inspiration für das Disney-Schloss - bei dem Foto auch nicht schwer zu glauben. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) Angeblich war Neuschwanstein die Inspiration für das Disney-Schloss - bei dem Foto auch nicht schwer zu glauben. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) 1 von 10 Eines der bekanntesten Ausflugsziele im Allgäu, wenn nicht sogar das bekannteste: Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert Eines der bekanntesten Ausflugsziele im Allgäu, wenn nicht sogar das bekannteste: Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert

Der Betrieb der Rohrkopfhütte sei davon nicht beeinträchtigt, eine Gefahr, dass die Hütte abrutsche, bestehe nicht, so Gerster. Es gehe um den Hang und den darunter liegenden Weg, der in Richtung Drehhütte führt. Die marode alte Hangsicherung sei aufgefallen, als man im Zuge der Erweiterung der Rohrkopfhütte unter anderem Büsche entfernte.

Die alte Hangsicherung nahe der Hütte mit Blick auf Schloss Neuschwanstein ist marode

Einer, der beim damaligen Bau der Rohrkopfhütte dabei war, ist Gemeinderat Johann Stöger (Freie Dorfgemeinschaft Schwangau). Im Gespräch mit unserer Redaktion schätzt er, dass der Bau in den 1970er Jahren stattgefunden hat. Der heute 71-Jährige war damals als Zimmerer vor Ort. Damals seien die Bäume für die Hangsicherung einfach hingelegt worden. Nun seien sie total verfault und in der Mitte abgebrochen, berichtet Stöger. „Sie haben über Gebühr gehalten.“ Nun kommt also eine zeitgemäße Lösung.

Die Rohrkopfhütte am Tegelberg ist, wie berichtet, in den vergangenen Monaten erweitert worden. Eigentümerin der auf 1320 Meter liegenden Hütte ist die Gemeinde Schwangau, Pächter ist die Familie Thurm, die auch das Hotel Das Rübezahl betreibt.

Die Hütte wurde modernisiert, zum Beispiel bietet die Terrasse nun mehr Platz für Gäste. Geplant ist zudem noch eine Spezialküche, auf der für Gäste sichtbar gekocht wird – diese sei allerdings noch nicht einsatzbereit.

Eine weitere Hütte am Tegelberg kämpft derzeit mit Problemen - das Tegelberghaus musste den Übernachtungsbetrieb einstellen, weil es dort Bettwanzen gibt.