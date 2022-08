Romantischer geht’s fast nicht

Seerenade Zwischen Bergen, Schlössern und See genießen zahlreiche Besucher die Darbietungen von drei Musical-Stars

22.08.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Es gibt wohl kaum einen romantischeren Platz um den Abend zu genießen, noch dazu bei lässig-cooler Musik, als inmitten von Bergen, Schlössern und See. Und so füllte sich der Rasen vor dem Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau und die Promenade am Alpsee schon bald, bevor die „Seerenade“ begann, mit den Besuchern, die sich auf ihren Campingstühlen und Decken einrichteten. „Den ganzen Tag schon“ hatte Museumsleiter Chris Marlo „sich zusammen mit Bürgermeister Stefan Rinke um gutes Wetter gekümmert“ und so konnten sie nun den schönen Abend genießen. Marlos besonderer Dank bei der Begrüßung galt der Organisatorin Sabina Riegger, die wieder ein ganz besonderes Fest auf die Beine gestellt hatte.

Zu Klassik, Jazz, Swing und Pop hatte sie drei Solisten aus der Welt des Musicals auf die Bühne am See geholt. So bezauberte Eli Krebs gleich zu Beginn mit dem „Girl von Ipanema“. Die bekannte Musicaldarstellerin, erst kürzlich nach Füssen gekommen, hatte auch schon in „Ludwig meets Michael Jackson“ mitgewirkt, und gerade diese faszinierende Show ist vielen Besuchern in Erinnerung. So freute man sich, den Star Sascha Pazdera wiederzusehen. Soeben angekommen, war er „ganz glücklich über die kühle frische Luft“, denn da er in den Sommermonaten auf Zypern engagiert ist, sehne er sich bei über 40 Grad nach etwas Kühle, ja nach Regen. „Going to San Francisco“, bei der Flower-Power-Hymne war die Stimmung schon so gut, dass Mitsummen und Mitsingen angesagt war. Und Konstantinos Kalogeropoulos, dem musikalischen Leiter des Füssener Festspielhauses, war anzumerken, dass er diesen Abend einfach nur genoss. Im glitzernden Disco-Outfit sorgte er am Piano mit Bravour für die Begleitung und zwischen den Songs immer wieder mit Klaviermusik für Entspannung. Mit Genüssen frisch vom Grill oder aus den Campingtaschen und Picknickkörben wurde bis weit nach dem Sonnenuntergang gefeiert.