Jugendlicher Angler verstößt in Roßhaupten gleich mehrere Gesetze

Die Polizei kontrolliert einen 15-jährigen Angler am Schmutterweiher in Roßhaupten. Er verstößt gleich gegen mehrere Gesetze.

17.06.2023 | Stand: 11:34 Uhr

Ein 15-jähriger Angler hat am Schmutterweiher in Roßhaupten (Kreis Ostallgäu) gegen das Fischwildereigesetz und das Naturschutzgesetz verstoßen. Wie die Beamten mitteilen, hat der Angler die Auflagen seiner Tages-Angel-Erlaubnis missachtet. Er hatte gleichzeitig vier Handangeln an zwei Anbissstellen im Einsatz.

Wegen mehrerer Verstöße: Angler muss Ausflug am Schmutterweiher abbrechen

Außerdem campte er in einem Biotop im Landschaftsschutzgebiet. Der 15-Jährige musste seinen Angelausflug deshalb abbrechen. Die Polizei stellte zudem seinen Fischereischein sicher.

