Roßhaupten: Unfall mit vier Verletzten und hohem Schaden

Auf der B16 bei Roßhaupten hat es einen Unfall mit vier Verletzten gegeben. Der dabei entstandene Schaden ist immens.

31.08.2022 | Stand: 13:38 Uhr

In Roßhaupten hat es am Dienstagabend gekracht - vier Verletzte und ein hoher Schaden sind die Bilanz. Laut Polizei hatte ein 63-jähriger Autofahrer auf der B16 in Fahrtrichtung Marktoberdorf drei andere Wagen überholen wollen. Dabei übersah er, dass die 32-jährige Fahrerin des vordersten Fahrzeugs nach links abbiegen wollte. Sie achtete nicht auf den rückwärtigen Verkehr und bog ab. Der Überholende fuhr der Frau frontal in die Fahrertüre ihres Autos.

Unfall in Roßhaupten: Schaden von mehr als 80.000 Euro

Trotz des starken Aufpralls wurden in beiden Wagen nur jeweils ein Erwachsener und ein Kind leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Totalschaden - die Polizei schätzt diesen auf mehr als 80.000 Euro. Laut eines Zeugen befand sich hinter dem abbiegenden Auto ein Fahrer eines BMW. Die Füssener Polizei sucht nach ihm, da er eventuell weitere Angaben zum Unfallhergang machen kann. Kontakt zur Polizei unter Telefon 08362/91230.

