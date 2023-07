Rotary Club Reutte-Füssen vollzieht Wechsel an der Spitze

Dr. Michael Krehl aus Schwangau übernimmt das Präsidentenamt bei dem länderübergreifenden Club. Viele Projekte der Mitglieder im Füssener Land und im Außerfern.

11.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Neue bringt Erfahrung für das Amt mit: Denn Dr. Michael Krehl war bereits 2018/19 Präsident des länderübergreifenden Rotary Clubs (RC) Reutte-Füssen. Und ist es jetzt wieder: Vor kurzem übernahm der Schwangauer die goldene Amtskette von Jürgen F. Berners. Krehl will nicht nur die vielfältigen sozialen Projekte des Clubs fortführen, sondern auch „definitiv junge Neumitglieder“ gewinnen.

Ein länderübergreifender Club

Der Rotary-Club Reutte-Füssen, der Ende der 1960er Jahre aus der Taufe gehoben wurde, war der erste länderübergreifende RC. Und noch heute ist er „einer der ganz wenigen länderübergreifenden Clubs“, sagt Krehl. Über 50 Mitglieder zählt man diesseits und jenseits der Grenze – wobei der Begriff Grenze beim RC Reutte-Füssen fehl am Platz ist. Ob ein Mitglied aus dem Füssener Land stammt oder aus dem Außerfern, hat keine Bedeutung. Sie eint, dass sie sich den rotarischen Ideen verpflichtet fühlen. Dazu gehört auch der Dienst an der Gesellschaft, den der RC Reutte-Füssen mit seinem vielfältigen sozialen Engagement unter Beweis stellt.

Viele soziale Projekte werden unterstützt

In den ersten fünf Jahrzehnten flossen 1,5 Millionen Euro in soziale Projekte, hieß es bei der 50-Jahr-Feier. Die Rotarier unterstützen zum Beispiel die Lebenshilfe Außerfern, die Kinderkrebshilfe Königswinkel, den Sozialmarkt Paulusladen in Reutte und die Tafel in Füssen. Auch Familien in Not wird geholfen – das kann zum Beispiel die Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung oder die Skifreizeit eines Schulkindes an. Zudem haben die Rotarier im Laufe der Zeit viele internationale Projekte unterstützt. Beispielsweise im Kongo, wo ein Pfarrer eine Schule betreut und eine Klinik gebaut hat. Oder auf Sri Lanka, in Nepal oder Äthiopien. Angesichts der vielen Krisen reißt das RC-Engagement nicht ab. „Wir kümmern uns seit einem Jahr um ukrainische Flüchtlinge“, sagt Krehl. Doch bringe man auch Hilfsgüter in die Ukraine. Von Vorteil sei es, dass es dort auch Rotary Clubs gibt: „Über das Rotary-Netzwerk können wir sicherstellen, dass die Lieferungen an die richtige Adresse kommen“, erklärt der neue Präsident.

Geld sammeln bei Stundenlauf in Reutte

Finanziert werden die ganzen Hilfen durch Veranstaltungen, etwa den Rotary-Stundenlauf und die Teilnahme am Reuttener Weihnachtsmarkt, und über Spenden. Zudem könne man für Projekte, sofern sie die Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsprüfung überstehen, auch große Zuschüsse der weltweiten Rotary-Bewegung erhalten.

Eine eher unbekannte Leistung der Rotarier: Sie organisieren für junge Menschen weltweit Austauschprogramme. Beim Jugendaustausch sei man weltweit die größte Organisation, die nicht kommerziell ist, sagt Jürgen Horvath vom RC Reutte-Füssen. So erwarte man heuer eine Gruppe junger Taiwanesen.