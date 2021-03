Rotary-Club spendet Mittelschule Pfronten Laptops

Pfrontener und Nesselwanger Mitglieder des Wohltätigkeitsverein hoffen auf "Nachahmungstäter". Wozu die Schule mobile Rechner braucht.

25.03.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Der Rotary-Club Pfronten Nesselwang beteiligt sich mit einer Spende von drei Geräten an der Laptop-Ausleihe für Schüler an der Mittelschule Pfronten. Die Clubmitglieder wollen damit auch ein Zeichen geben für weitere, gern gesehene Laptopspenden, wie der Club mitteilt. Zuletzt sei der Fluss der Spenden etwas abgeflaut, da die aktuelle Notwendigkeit in der Öffentlichkeit nicht mehr so publik war. Heiß begehrt sind insbesondere Laptops, auf die ein aktuelles Betriebssystem mit aktuellem Office-Paket der Schule installiert werden kann, damit Schüler sich ohne fremde Hilfe zurechtfinden.

Club wurde 2016 gegründet

Rotary International ist eine weltweite Kooperation berufstätiger Männer und Frauen, die sich dem Allgemeinwohl verpflichtet fühlen. Der Rotary Club Pfronten-Nesselwang wurde im August 2016 gegründet und hat derzeit 24 Mitglieder. Er unterstützt viele Projekte in der Region und fördert in langjähriger Jugendarbeit die internationale Begegnung von jungen Erwachsenen. Auch im schulischen Bereich sind Rotarier tätig, um zu helfen. So wurde im Schuljahr 2019/2020 an der Pfrontener Mittelschule das Bücherprojekt „LLLL Lesen lernen – Leben lernen“ durchgeführt. Mit der Übergabe von gebrauchten Laptops aus den Reihen der Mitglieder setzt der Club diese Bildungsunterstützung fort.

Nicht alle können sich PC leisten

Dem amtierenden Präsidenten des Rotary Clubs Pfronten-Nesselwang, Dirk Wolfsteller, ist diese Förderung eine Herzensangelegenheit. „Wir wissen von der Schulleitung, dass sich nicht alle Familien mobile Computer für ihre Kinder leisten können“, sagt der junge Vater von zwei Kindern. „Daher wollen wir heute gezielt dazu beitragen, dass auch in wirtschaftlich schwächeren Haushalten die digitale Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden kann.“ Nachahmung erwünscht.