Aktion für die Tafel: Der Rotaryclub Pfronten-Nesselwang sammelt am Freitag Spenden

Die Rotarier sammeln Lebensmittel sowie Geldspenden in Pfronten und Nesselwang, um die belasteten Tafeln zu unterstützen. Wann die Aktion startet.

04.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Unter dem Motto „Kauf eins mehr“ sammeln Mitglieder des Rotaryclubs Pfronten-Nesselwang am Freitag, 5. Mai, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 6. Mai, von 8 bis 16 Uhr Lebensmittel sowie Geld- und Sachspenden vor den V-Märkten in Pfronten und Nesselwang.

Pfronten und Nesselwang: Lebensmittel- und Geldspenden für die Tafel

Die Waren werden noch am gleichen Tag in das Lager der Tafel transportiert und dort jeden Donnerstagnachmittag an Bedürftige verteilt. Deren Anzahl hat sich seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verdreifacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Rotarier. So werden laut Auskunft der Teamleiterin Barbara Rohrer jeden Donnerstagnachmittag rund 25 Erwachsene und rund 20 Kinder aus der nahen Region sowie etwa 50 Erwachsene und etwa 30 Kinder, die aus dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, betreut.

Diese Waren werden bei der Spendenaktion in Pfronten und Nesselwang nicht benötigt

Die Kunden der Supermärkte erhalten zu Beginn ihres Einkaufes einen Flyer mit Informationen zur Tafel und einer Aufzählung der benötigten haltbaren Produkte zu denen auch Müsli und verschiedene Teesorten zählen. Frischwaren werden nicht benötigt, da diese nicht fachgerecht gekühlt werden können. Der Aktionstitel „Kauf eins mehr“ zielt auf die Idee, zum eigenen Einkauf weitere Produkte für die Tafel zu kaufen und beim Verlassen des Supermarktes in die bereit gestellten Spendenboxen abzugeben.