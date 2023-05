"Haben nachgeholt, was bisher nicht funktionierte": Füssens Baseballer siegen in Garching

Die Füssen Royal Bavarians feiern den ersten Doppelerfolg der laufen Saison in der 2. Bundesliga. Wie Coach Mitch Stephan die Erfolge einordnet und wen er lobt.

16.05.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Im Auswärtsspiel bei den Garching Atomics haben die Füssen Royal Bavarians offensiv ihre Stärke gezeigt und sich den ersten Doppelerfolg der Saison in der 2. Baseball Bundesliga gesichert.

Vor allem das Pitching (Werferspiel) bereitet Coach Mitch Stephan derzeit Kopfzerbrechen. Während Zacek gegen Gauting und Regensburg ziemlich in Bredouille kam und Starek nur bedingt verfügbar ist, durften in Garching die Youngsters Florian Wagner und Lorenzo Metschke das Ruder übernehmen. Sie machten ihre Sache gut und hielten ihre Mannschaft über die gesamte Spieldistanz im Spiel.

Baseball 2. Bundesliga: Füssen rückt ins Tabellenmittelfeld vor

Die Gastgeber starteten zunächst besser in die Partie und gingen gleich im ersten Durchgang mit 3:0 in Führung. Füssen konnte im dritten Durchgang mit wichtigen Schlägen von Nicolici und Zaharia bei zwei Aus aber ausgleichen. Im vierten Inning (Durchgang) war es abermals eine Unsicherheit der Füssener Defensive, die die Atomics auf 9:3 davonziehen ließ. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Füssener Mannschaft aber Siegeswillen und kämpfte sich im fünften Inning (Durchgang) auf 7:9 zurück, unter anderem durch einen wichtigen Homerun von Christian Brunner. Im sechsten und siebten Durchgang platzte dann der Knoten in der Offensive. Doubles von Kleber, Nicolici und Brunner sorgten für eine 16:9-Führung der Allgäuer. Garching startete im letzten Durchgang zwar nochmals eine Aufholjagd, aber kam nicht über den Endstand von 16:11 hinaus. „Offensiv haben wir einen wirklich guten Job gemacht. Ich bin auch stolz, dass unsere beiden Youngsters das Spiel erfolgreich zu Ende gebracht haben“, freut sich Coach Stephan. Für Metschke war es der erste Bundesliga-Sieg als Pitcher in seiner noch jungen Karriere.

Baseball: Füssen Royal Bavarians gegen Garching In Spiel zwei früh in Führung

Im zweiten Spiel fanden sich die Royal Bavarians diesmal auf der anderen Seite als noch in der Vorwoche gegen Regensburg. Gegen Regensburg lagen die „Königlichen“ bereits im ersten Inning mit 0:9 zurück. Diesmal waren sie es selbst, die gleich im ersten Inning mit 9:0 in Führung gingen und damit für die Vorentscheidung sorgten. Im dritten Inning folgten dann noch elf weitere Punkte. In der Defensive standen die Royals sicher und blieben fehlerfrei, während Matt Malconian nur einen Run über insgesamt vier Innings abgeben musste. „Da braucht’s glaube ich keine vielen Worte. Wir haben offensiv nachgeholt, was die letzten Wochen nicht so funktioniert hat. Das freut uns und gibt Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele“, zieht Stephan ein positives Feedback.

Am kommenden Samstag sind die Fürth Pirates zu Gast am King’s Field in Füssen. Beide Teams stehen aktuell mit ausgeglichener Bilanz im Mittelfeld.