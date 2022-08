Royal Bavarians Füssen gelingt mit Playoff Einzug Historisches

Die Füssen Royal Bavarians starten am Sonntag erstmals in der Geschichte in die Play-offs der 2. Baseball Bundesliga. Wie der Coach die Chancen einschätzt.

13.08.2022 | Stand: 10:35 Uhr

Erstmals in der Vereinsgeschichte haben sich die Füssen Royal Bavarians für die Play-offs der 2. Baseball Bundesliga qualifiziert, die an diesem Sonntag beginnen. Mit 16 Siegen bei nur sechs Niederlagen hatten sich die Füssener in der Hauptrunde auf einem starken dritten Tabellenplatz hinter dem letztjährigen Meister Baldham und Regensburg festgesetzt. Beachtlich ist, dass fünf der sechs Niederlagen mit nur einem oder zwei Punkten Unterschied verloren ging. „Das ist ein Zeichen, dass wir konstant guten Baseball gespielt haben und immer auf Augenhöhe mit unseren Gegnern gespielt haben“, freut sich Headcoach Mitch Stephan über eine starke reguläre Saison seiner Mannschaft.

Für die Füssen Royal Bavarians beginnen am Sonntag die Play-offs in der 2. Baseball Bundesliga

Grund für den Erfolg ist mitunter auch die starke Offensive der Füssener Mannschaft. Offensiv führen die „Königlichen Bayern“ etliche Statistiken der Liga an, darunter auch Homeruns (16) und Stolen Bases (103). Zurückzuführen ist das laut Stephan zum einen auf die Zugänge von Brayden Carpenter und Johannes Krumm. Zum anderen würden die Royal Bavarians dieses Jahr einfach ein höheres Tempo spielen und sind vor allem auf den Bases deutlich aggressiver. Aushängeschild der Füssener Offensive ist Neuzugang Brayden Carpenter, der als Lead-Off (erster Schlagmann der Reihenfolge) durchweg in allen Bereichen der Statistik unter den Top-3 der Liga rangiert.

Doch auch das Pitching (Wurfspiel) um Nationalspieler Daniel Mendelsohn und Neuzugang Philipp Meyer hat sich als eine der Stärken der diesjährigen Mannschaft herausgestellt. Routinier James Starek überzeugte mit drei erfolgreichen Auftritten, während Meyer zwischenzeitlich verletzt ausfiel. Mitch Stephan sicherte die Siege bei knappen Spielständen. Dazu kamen die Youngsters Lorenzo Metschke und Florian Wagner, die dieses Jahr mehr und mehr Bundesligaluft schnuppern durften, und Mate Löcz.

So verlief die bisherige Saison der Füssen Royal Bavarians

Einzig die Defensive der Royal Bavarians war dieses Jahr bis dato die vermeintliche Schwachstelle. Mit über 40 Errors (Feldspielfehlern) liegt man nur auf Platz sieben der 2. Bundesliga Südost. „Defensiv merken wir, dass wir zu wenig gemeinsam als Mannschaft trainieren, was daran liegt, dass einige Spieler nicht in Füssen wohnhaft sind und nur begrenzt ins Teamtraining kommen“, analysiert Stephan die Gründe. So leben Daniel Mendelsohn und Philipp Meyer beispielsweise in Regensburg.

In den Playoffs treffen die Füssen Royal Bavarians nun an insgesamt fünf Spieltagen auf die Baldham Boars, Gauting Indians, Guggenberger Legionäre Regensburg II, München-Haar Disciples II und Heidenheim Heideköpfe II. Hier spielt jeder gegen jeden und die Bilanz aus der regulären Saison wird mitgenommen. Der neue Spielmodus ist eine Premiere in der 2. Bundesliga. „Ich finde es super, dass nach einer kompakten regulären Saison die Teams in eine Play-off und Play-down-Runde unterteilt werden, so gibt es einfach nochmals mehr knappe Spiele auf gleichwertigem Niveau.“ Eine K. O. Runde hätte der Coach aber dennoch spannender gefunden.

Am Sonntag warten die Gauting Indians auf die Füssen Royal Bavarians

Am ersten Spieltag der Play-offs geht es für die Füssen Royal Bavarians am Sonntag gegen die Gauting Indians. In der regulären Saison holten sich die Füssener in zwei knappen Spielen in Gauting mit 5:1 und 4:2 die Siege. Ausgerechnet beim Auftakt muss Stephan aber jetzt auf Nationalpitcher Daniel Mendelsohn verzichten, der aufgrund einer Studienfahrt ausfällt. Wie das Pitching rund um den gesetzten Philipp Meyer am Sonntag aussehen wird, ist hingegen noch unklar. Auch die Verletztenliste der Royals wird nicht kürzer, so sind die Einsätze von Johannes Krumm, Bastian Zaharia und Florian Wagner noch fraglich.

Spielbeginn am Sonntag ist wie gewohnt um 12 Uhr. Spiel 2 findet im Anschluss gegen 15 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. (spo)