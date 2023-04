Royal Bavarians wollen zuhause in Füssen zurück auf die Siegerstraße

Die Baseballer der Royal Bavarians aus Füssen wollen nach zwei deutlichen Niederlagen zum Saisonstart beim ersten Heimspiel wieder gewinnen.

29.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Heimauftakt am King’s Field: Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Saisonstart in Gauting, möchten die Füssen Royal Bavarians (hier: Silvan Zacek in Aktion) zum Heimspielauftakt am Sonntag gegen Heidenheim wieder den Weg zurück auf die Siegerstraße finden. Vergangenes Wochenende in Gauting hagelte es mit 4:14 und 3:13 zwei herbe Niederlagen für die „Königlichen“. Headcoach Mitch Stephan kritisierte im Nachgang die Defensive seiner Mannen: „Wir müssen den Ball in der Defensive besser kontrollieren – das ist das A und O beim Baseball und das machen wir aktuell nicht gut genug.“ Am Sonntag, 12 Uhr, erwarten die Füssener die Heidenheim Heideköpfe II. Keine leichte Aufgabe, denn die Heideköpfe kommen mit dem Rückenwind aus zwei Siegen gegen die München Caribes an den Alpenrand. Für Mitch Stephan ist die Zielvorgabe klar: „Strikes werfen und saubere Defense spielen. Wir müssen uns erstmal auf unser Spiel konzentrieren, bevor wir uns Gedanken über den Gegner machen!“