Auf Spurensuche in Rückholz: Warum ist die Gemeinde im Ostallgäu statistisch gesehen eine der sichersten?

Statistisch gesehen ist Rückholz die sicherste Gemeinde im Füssener Land. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei lediglich acht Straftaten. Woran liegt das?

09.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

An diesem stürmischen und regnerischen Tag sind kaum Menschen auf der Straße in Rückholz unterwegs. Einige haben sich zur Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Georg zusammengefunden. Von der kleinen Anhöhe der Kirche aus bekommt man einen guten Überblick über die idyllische Gemeinde, die unweit der Autobahnauffahrt Nesselwang liegt. Die Gemeinde sticht durchaus im Vergleich zu anderen hervor. Und das liegt nicht nur daran, dass es neben den klassischen Vereinen den Aufsitz-Rasenmäher-Club Rückholz gibt. Die etwa 850 Einwohner leben nämlich in der sichersten Gemeinden im Füssener Land und in einer der sichersten im Ostallgäu – zumindest wenn man als Grundlage die Kriminalitätsstatistik der Polizei heranzieht. Woran liegt das?

