Rumba trifft Landler: Besondere Klänge in Nesselwang

Cubaboarische Tradicional zeigt zahlreichen Zuhörern in der Alpspitzhalle, wie gut Alpenländisches und Karibisches harmonieren. Ein Neuzugang glänzte besonders.

08.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Musikalisch einmal Kuba und retour: Auf diese Reise nahm „Cubaboarische Tradicional“ die zahlreichen Besucher in der Nesselwanger Alpspitzhalle mit. Wo sich die Schnittstelle zwischen boarischer und kubanischer Musik befindet, demonstrierten hörbar und äußerst swingend die sieben Musiker.

Tradition stärker im Focus

Vor rund 20 Jahren hatten sie sich gegründet, „Die Cubaboarischen“. Im Jahr 2019 hatte sich die ursprüngliche Siebener-Gruppierung zwar zunächst aufgelöst, aber Fünf der Sieben machten weiter und ergänzten sich um zwei neue Mitspieler. Die neue Formation wollte sich wieder stärker ausrichten auf die traditionellen Stilelemente und Musikstücke und entsprechend weiterentwickeln, daher der Name Cubaboarische Tradicional.

Anspruchsvolle Percussions

Bei jährlichen Reisen in die Karibik hatten die Musiker Gefallen gefunden an Rumba, Cha-Cha-Cha & Co., der typischen Musik der Zuckerinsel. Die kubanischen wie die bayerischen Rhythmen ließen sich angenehm verbinden – entstanden war der bekannte cubanisch-boarische Musikstilmix. Und genauso, wie dunkle Stoffhose mit kurzer Krachlederner harmonierte, ergänzten sich kubanischer und boarischer Musikstil. Die Schnittstelle, so verriet Hans Förg, sei einst das Stück „Der Musikanten-Muckel“ gewesen, quasi die Geburtsstunde der Cubaboarischen. Und ließ wie zum Beweis auf seinem Bariton-Saxofon rasante Läufe erklingen. Neben einem Zwiefachen – mit äußerst anspruchsvollen Percussions wie Löffel schlagen und Trommeln spielen – folgte „Milagro“, übersetzt „das Wunder“, das die kubanoamerikanische Sängerin Gloria Estefan weltberühmt gemacht hatte.

Boarischer Text auf kubanische Rhythmen

Nach diesen durchgängigen Rhythmen, vom ersten bis zum letzten Takt, bot sich abrupter Wechsel in eine flotte, rein boarische Polka. „Herrliche Berge … Bergvagabunden sind wir“ und „Heit gibt’s a Rehragout“ wechselten ab mit einer langsamen, einschmeichelnden kubanischen Ballade, die die Zeit anhalten will. Es folgte eine direkte Kombination beim Stück „Der Hochzeitslader“: Das Werk verbindet boarischen Text mit kubanischen Rhythmen.

Musikprofessor in Buenos Aires und München

Die Spieler sind zwar hauptberuflich teils anderweitig tätig, aber durchweg gelernte Musiker. So wie auch der Neuzugang, der Argentinier Omar Belmonte. Der Mann an den Schlaginstrumenten ist Musikprofessor in Buenos Aires und München. Er lässt seine Percussions förmlich singen. Und er beweist sein Können beim Zwiefachen, den er auch mit den Löffeln gekonnt und taktsicher begleitet. Nach der ersten Zugabe des kubanischen Titels Quantanamera spendete das Publikum erneut – wie schon nach dem boarischen „Rehragout“ –Applaus im Stehen.

