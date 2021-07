Rund ums Luitpold-Denkmal in Füssen wird bald gebaut

Füssener Stadtrat gibt mit großer Mehrheit grünes Licht für Umbau des Kreisverkehrs und der umliegenden Straßen. Was einige Kommunalpolitiker aber bemängeln

05.07.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Diese Baustelle wird die Füssener und ihre Besucher fast das ganze nächste Jahr über begleiten – mit Schmutz, Staub und Verkehrsbehinderungen: Den seit langem geplanten Umbau der Luitpold-, Bahnhof- und Augustenstraße sowie des Prinzregenten-Kreisels hat der Stadtrat nun bei vier Gegenstimmen von SPD und Grünen auf den Weg gebracht – die Kritiker monierten, dass es sich um einen in erster Linie autogerechten Ausbau handle. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist aber noch nicht gesprochen: Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen) hat einen Antrag angekündigt, um einen Fahrradschutzstreifen in der Luitpoldstraße doch noch zu ermöglichen. Darüber soll bei der Sitzung am 13. Juli beraten werden.