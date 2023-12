Ruth Geisenberger aus Füssen feiert ihren 90. Geburtstag

Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader gratulierte Ruth Geisenberger aus Füssen zu ihrem 90. Geburtstag.

05.12.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ihren 90. Geburtstag hat Ruth Geisenberger in Füssen gefeiert. Die rüstige Jubilarin wurde 1933 in Ostpreußen geboren. An ihre Kindheit dort denkt sie gern zurück. Ihre „Barfuß-Zeit“ – damit meint sie ihre Schulzeit – „war die schönste Zeit!“ Bei Kriegsende 1945 endete diese Zeit jäh. Gemeinsam mit Mutter und Bruder flüchtete sie mit Pferd und Wagen über das Haff in Richtung Westen. Mutter und Bruder starben in einem Gefangenenlager an Typhus, ihr Vater ist in Russland verschollen.

Geisenberger lebte dann zehn Jahre lang in Mecklenburg-Vorpommern – durch einen glücklichen Zufall hatte ihre Tante sie aufgespürt. Ihr täglich Brot verdiente sie beim Arbeiten in einer Molkerei und einem Arzthaushalt.

Die Berge fand sie immer faszinierend

Da sie die Berge schon immer faszinierend fand, ging Geisenberger 1955 nach Schwangau. Eine Bekannte hatte ihr eine Stelle beim Hanselewirt besorgte. Da es Geisenberger dort nicht gefiel, vermittelte ihr ein Mann, den sie in Füssen kennengelernt hatte, eine Stelle im Füssener Bräuhaus. Aus dem Bekannten wurde schnell mehr – die beiden heirateten 1958.

Geisenberger ist noch sehr selbständig, kocht etwa noch selbst. Braucht sie doch einmal Unterstützung, kann sie auf ihre Familie zählen. Sie hat eine Tochter und einen Enkel.