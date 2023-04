Die Vorarbeiten für das 94. Gautrachtenfest des Oberen Lechgau-Verbandes in Weißensee laufen längst auf Hochtouren. Momentan sind es 3900 Teilnehmer.

24.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das Programm steht, Flyer und Plakate sind gedruckt, teilnehmende Trachtengruppen, Musikkapellen mit ihren Festwagen angemeldet, das große Festzelt und die Bewirtung fest gebucht. Es könnte losgehen, wenn nicht beim Weißenseer Heimat- und Trachtenverein „D’Falkenstoaner“ die noch zu erledigenden Planungsarbeiten momentan auf Hochtouren laufen würden. Wenn sich jetzt noch der Wettergott Ende Juli gnädig zeigt, wird es in Weißensee ein grandioses Festwochenende geben.

94. Gautrachtenfest des Oberen Lechgau-Verbandes findet in Weißensee in Füssen statt

Für das vom 28. bis 30. Juli stattfindende 94. Gautrachtenfest des Oberen Lechgau-Verbandes, das zum vierten Mal in Weißensee ausgerichtet wird, sind alle Vereine und Verbände im Ort aktiviert worden und haben dazu Arbeitsgruppen gebildet. „Wir helfen hier im Ort alle zusammen, damit es einen guten und reibungslosen Ablauf des Festes und eine besonders schöne Veranstaltung wird“, sagt Willi Stehle, der erst seit dem vergangenen Jahr der Vorsitzende der Weißenseer Trachtler ist.

Alle Beteiligten sehen der Weißenseer Mammutveranstaltung gespannt entgegen. Bis heute haben sich 41 Trachtenvereine mit 28 Musikkapellen, davon zwei Trommlerzüge, sowie 13 von Pferden gezogene Festwagen, mit momentan 3900 Teilnehmern angemeldet.

Neben den Vereinen aus dem Oberen Lechgau werden Trachtengruppen aus dem Allgäuer Gau, dem Lechgau und außerdem der Trachtenverein Elbigenalp aus dem benachbarten Österreich anreisen. „Wir werden sicher die Teilnehmerzahl von 4000 in Kürze knacken“, sagt Stehle. Der im Jahr 1921 gegründete Trachtenverein zählt derzeit 185 Mitglieder in 20 aktiven Gruppen sowie 37 Föhla und Buabe in der Kinder- und Jugendgruppe. Das ausgefeilte Programm des Gautrachtenfestes, das unter dem mundartgerechten Motto „S’ weard schea in Weißesea“ steht, beginnt am Freitag, 28. Juli, um 18.30 Uhr mit einem Sternmarsch von Musikkapellen. Nach einem Wochenende, an dem das Brauchtum im Fokus steht, erwartet die Gäste am Sonntag ab 13.30 Uhr der große Festumzug im Ort.

Bürgermeister von Füssen ist SChirmherr beim Gautrachtenfest

Schirmherr des 94. Gautrachtenfestes wird Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter sein. Sein Stellvertreter Christian Schneider erwähnte, wie stolz die Weißenseer auf das bevorstehende Gautrachtenfest mit den vielen Anmeldungen sein können, wie gut der Zusammenhalt der ortsansässigen Vereine ist. Man könne nur allen Vereinsmitgliedern und den Weißenseer Bürgern danken, „die diese Großveranstaltung mit ihrem Engagement stemmen“, so Schneider. Und Falkenstoaner-Chef Stehle meint dazu: „Es gibt noch sehr viel tun, aber wir Weißenseer machen das Fest“.