Die Liebe macht's möglich: "Cordula Grün"-Sänger Josh gibt zwei Konzerte in Elbigenalp im Lechtal

Sein Hit "Cordula Grün" machte ihn 2018 über Nacht zum Star. Weshalb Sänger Josh jetzt in exklusivem Rahmen in Elbigenalp im Lechtal einen Auftritt gab.

27.08.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Normalerweise füllt er die größten Hallen seines Heimatlands: Johannes Sumpich tritt in Graz, Linz oder Wien vor tausenden Fans auf. Am Wochenende kam er aber für zwei Konzerte ins beschauliche Elbigenalp ins Lechtal (906 Einwohner).

"Herzlich willkommen zum wohl exklusivsten Josh-Konzert des Jahres", sagte der Künstler gleich zur Begrüßung. "Ich hoff scho den ganzen Tag, dass ich kaan Bleedsinn mach", schob er im breitesten wienerisch hinterher und musste wohl selbst etwas schmunzeln. Schließlich, so sagte der 38-Jährige, sei die Kulisse für ihn mit lediglich 500 Zuhörern doch eine ziemlich ungewohnte.

Josh in Elbigenalp: Publikum feiert zu seinem Hit "Cordula Grün"

Seit "Cordula Grün", dem Sommerhit des Jahres 2018, gehört Josh in Österreich zu den angesagtesten Künstlern. Sein Song hielt sich auch in Deutschland 28 Wochen in den Charts und gewann eine Golde Schallplatte. Inzwischen ist das Lied aus keinem Bierzelt mehr wegzudenken. Doch dieser Josh kann mehr als Wiesn-Hits. Und das zeigt er an diesem Abend auf der Geierwally Freilichtbühne in Elbigenalp. Er brilliert mit Wortwitz, als er von "Expresso und Tschianti" singt, einem Teller Tagliatella und einer Vernischaß. Sollte Ihr Sprachgefühl angesichts dieser Textzeile jetzt rebellieren: Das passt! Es ist Kunst.

Bilderstrecke

Sein Hit "Cordula Grün" machte ihn zum Star. Jetzt trat Josh, in der ausverkauften Freilichtbühne Elbigenalp auf.

1 von 14 2 von 14 3 von 14 4 von 14 5 von 14 6 von 14 7 von 14 8 von 14 9 von 14 10 von 14 11 von 14 12 von 14 13 von 14 14 von 14 Sein Hit "Cordula Grün" machte ihn zum Star. Jetzt trat Josh, in der ausverkauften Freilichtbühne Elbigenalp auf. Bild: Benedikt Siegert Sein Hit "Cordula Grün" machte ihn zum Star. Jetzt trat Josh, in der ausverkauften Freilichtbühne Elbigenalp auf. Bild: Benedikt Siegert 1 von 14 Österreichischer Chartstürmer Josh tritt im Lechtal auf. Sein Hit "Cordula Grün" machte ihn über Nacht zum Star. Jetzt trat Josh, bürgerlich Johannes Sumpich, in der ausverkauften Freilichtbühne Elbigenalp auf. Bild: Benedikt Siegert Österreichischer Chartstürmer Josh tritt im Lechtal auf. Sein Hit "Cordula Grün" machte ihn über Nacht zum Star. Jetzt trat Josh, bürgerlich Johannes Sumpich, in der ausverkauften Freilichtbühne Elbigenalp auf. Bild: Benedikt Siegert

Nachdenkliche und ausgelassene Töne bei Josh Konzert in Elbigenalp

Und von dieser Kunst zeigt Josh an diesem Abend einiges. Er bringt das Publikum zum Nachdenken und Schunkeln gleichermaßen. Er erzählt von einer schweren Erkrankung. "Vor anderthalb Monaten hätte ich nie gedacht, hier heute auf der Bühne zu stehen." Aber auch davon, dass man einfach viel mehr schmusen sollte. Vor allem auf der Arbeit. "Die Führungskräfte hören jetzt besser weg", sagt Josh und lacht. Die Chemie zwischen Künstler und Publikum, sie stimmt an diesem Abend.

Wohl auch deshalb performt der Sänger an diesem Abend zwei bisher noch unveröffentlichte Songs in Elbigenalp. Der 38-jährige schwärmt von dem besonderen Rahmen des Konzerts. Er verspricht, Lieder so zu spielen, wie sie im Radio noch nie zu hören waren. Und er hält Wort.

Zwei Auftritte von Josh in Elbigenalp sind ausverkauft

Lesen Sie auch

Programm für August und September Allgäuer Freilichtbühne startet am Freitag in die Konzert-Wochen

Das Publikum weiß den fast schon intimen Charme des Auftritts zu schätzen. Bis auf den letzten Platz sind die Sitze auf der Freilichtbühne in Elbigenalp ausverkauft. "Normalerweise hätten wir gar keine Chance, einen solchen Künstler hierher zu bekommen", sagt Michael Kohler vom Tourismusverband Lechtal. Doch die Liebe macht's möglich. Denn Josh, der sein Privatleben von der Öffentlichkeit abschirmt, ist mit einer Lechtalerin verheiratet. Nur so sei es möglich gewesen, die Konzerte überhaupt auf die Beine zu stellen. Wegen der großen Nachfrage tritt Josh gleich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in Elbigenalp auf.

Ein ziemlicher Kontrast. Der Künstler aus der Millionenstadt in einer der am dünn besiedeltsten Gegenden Westeuropas, dem Lechtal. Doch Gegensätze ziehen sich offenbar an.