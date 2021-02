Sanfter Tourismus auch in Füssen: Hotels sind im Verein zusammengeschlossen

Seit 20 Jahren gibt es den Verein Bio Hotels, dessen Mitglieder sich zu einem nachhaltigen Wirtschaften verpflichten. Das Biohotel Eggensberger gehört dazu.

Wie Andreas Eggensberger hätte sich sicherlich auch der Verband der Bio-Hotels etwas andere Umstände für das 20-jährige Bestehen gewünscht, das er heuer feiern kann. 2001 waren es lediglich sieben Hotels, die sich in Nassereith in Tirol zu einer damals noch losen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Sie alle sind die Verpflichtung eingegangen, konsequent ökologisch zu wirtschaften. Heute – 20 Jahre später – gehören etwa 80 Herbergen in sechs europäischen Ländern zu dem Verein Bio Hotels.

Erste in Deutschland

Eine davon ist das Biohotel Eggensberger in Hopfen am See, das der Hotelier und Physiotherapeut Andreas Eggensberger mit seiner Frau Heike leitet. 2002 wurde der Verein „Die Biohotels“ gegründet und seitdem ist auch Eggensberger mit seinem Haus hoch über dem Hopfensee mit dabei – seinerzeit als erstes Bio-Hotel in Deutschland. Deshalb freut auch er sich über das Jubiläum des Verbands, von dessen Verein er derzeit Kassier ist.

Zudem hofft er allerdings auch, dass der seit Monaten andauernde Lockdown „so bald wie möglich“ beendet wird und er sein Hotel und Therapiezentrum mit insgesamt 67 Zimmern sowie 124 Betten wieder für Gäste öffnen kann. Währenddessen waren er und seine 68 Mitarbeiter, von denen sich ein großer Teil vorübergehend in Kurzarbeit befand, jedoch keineswegs untätig.

Hat sich Eggensberger nach eigenen Angaben trotz eines Umsatzeinbruchs von über 60 Prozent in den vergangenen Monaten dazu entschlossen, rund 700 000 Euro für die Renovierung eines kompletten Gebäudetrakts zu investieren, die bis zum 26. März abgeschlossen sein soll.

Gesundes Unternehmen

Obwohl das Bio-Hotel Eggensberger wegen der Corona-Krise momentan keine Gewinne machen kann, nennt Eggensberger sein Haus ein gesundes Unternehmen, das jedes Jahr zweimal „auf der gesetzlichen Grundlage der Ökoverordnung“ auf seine Bio-Zertifizierung hin geprüft werde. Immerhin gilt das Vier-Sterne-Haus seit 2010 als klimaneutral, wo man genauso auf die Verwendung von Ökostrom mittels Sonnenenergie über die hauseigene Photovoltaikanlage setzt, wie den Einsatz von baubiologischen Materialien und zu hundert Prozent regionalen Lebensmitteln.

Darüber hinaus gibt es elektrosmogreduzierte Zimmer im Haus, dazu kommen eine Biogas-Tankstelle sowie mehrere Stromtankstellen für die hauseigenen Elektroautos und E-Bikes.

Nichtsdestotrotz blickt auch das Bio-Hotel Eggensberger aufgrund der Corona-Pandemie in eine noch nicht planbare Zukunft. So bereitet dem Chef des Hauses derzeit am meisten Sorgen, dass es bis dato noch keine Perspektiven von Seiten der Politik dahingehend gebe, „wann es wieder losgeht“, wie Eggensberger erklärt.

Demzufolge könne man 2021 „nur auf Sicht fahren“ und erst für 2022 wieder richtig planen. Dennoch geht er für sein „familiär geprägtes, ökologisch ausgerichtetes Gesundheitshotel“ davon aus, dass man an Pfingsten aufmachen könne.

