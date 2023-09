So sieht es auf der größten Baustelle der Stadt Füssen aus

Die Sanierung der Grund- und Mittelschule Füssen liegt wieder im Zeitplan: Der Rohbau wächst in die Höhe. Ein Besuch auf der Baustelle.

11.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist das größte und teuerste Projekt, das die Stadt Füssen jetzt und in den kommenden Jahren zu stemmen hat: die Sanierung von Grund- und Mittelschule. Nach und nach wächst der Rohbau in die Höhe – und es sieht gut aus, dass der anvisierte Zeitplan eingehalten wird: Das berichteten Architekt Andreas Bartenschlager und Bürgermeister Maximilian Eichstetter bei einer Besichtigung auf der Baustelle an der Bürgermeister-Wallner-Straße. Geplant ist, dass bis zum Winter der Rohbau, der derzeit entsteht, fertig ist. Das große Ziel lautet nach Angaben von Eichstetter: Am ersten Schultag nach den Sommerferien 2024 sollen die Gebäude nutzbar sein. Der jetzige Bauabschnitt wird voraussichtlich 18 Millionen Euro kosten. Der gesamte finanzielle Aufwand wurde vor einiger Zeit auf 60 Millionen Euro geschätzt – doch Eichstetter sagt: „Die Gesamtsumme muss durch Einsparungen reduziert werden.“ So wurde zum Beispiel die ursprünglich vorgesehene Tiefgarage gestrichen. Er erwarte „ein maximales Gesamtbudget von 50 Millionen Euro, ergänzte der Rathauschef.

